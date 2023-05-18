Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul trafiğinin kilitlenme sebeplerini açıkladı Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul'da yaşanan trafik çilesiyle ilgili çarpıcı detaylar paylaştı. Özdemir, trafiğin kilitlenmesinin ana nedeninin metro hatlarının ve yan yolların yapılmamasından kaynaklandığını söyledi.

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Türkiye, genel seçimlerin heyecanını yaşarken bir taraftan da yerel yönetimlerde yaşanan aksamalar vatandaşın hayatını zorluyor.

Özellikle İBB'nin 2019 yılından AK Parti'den CHP'ye geçmesiyle birlikte vatandaşlar hizmete hasret kaldı.

Bu süreçte AK Parti döneminde başlatılan birçok projenin üzerine beton dökülürken vatandaşların hayat standartları gerilemeye başladı.

İstanbulluların çilesi: Trafik

Bu çilelerden en önemlisi ise gündelik hayatımızı zorlayan trafik sorunu.

Bağılar Belediye Başkanı ve İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir bu konu hakkında önemli tespitlerde bulundu.

Başkan Özdemir İBB'nin yapmadığı projeleri anlattı

Cansu Canan Özgen moderatörlüğünde gerçekleştirilen ve yapılacak projeleri anlatan Abdullah Özdemir, İstanbul trafiğinin dünya genelinde zirveye ulaştığını belirtti.

AK Parti döneminde dünyadaki mega şehirler arasında 5'inci sırada yer aldıklarını belirten Özdemir, şu an ise İstanbul'un 1'inci sıraya yerleştiğini söyledi.

Yaşanan bu trafik sorununun İBB'den kaynaklandığını belirten Özdemir, yapılmayan metro hatlarının ve yan yolların trafiği bu denli sıkışık hale getirdiğini belirtti.

"İstanbul dünyada trafikte bekleme süresinde zirveye çıktı"

İBB'ye yapılmayan projeler üzerinde yüklenen Özdemir şu ifadeleri kullandı:

Ulaşım konusunda İstanbul’un trafiği tekrar zirvelere çıktı. Biz dünyada 4’üncü veya 5’inci sıralardaydık. Ama maalesef belirli yatırımlar eskisi gibi ilerlemediği için gerilere düşmeye başladık ve dünyada trafikte beklemede ise zirveye çıktık. Ben bunun nedeni olarak metroların ve karayolların büyükşehir belediyesi tarafından yeterince yatırım yapılmadığını söylemek istiyorum.

"Ben yaptım diyerek reklamını yapıyor"

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'in açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

Mesela Bağcılar’da Kirazlı- Halkalı Metro’su var. Büyükşehir belediyesi, AK Parti döneminde başlattı, ihale etti ve yüzde 4’ünü tamamladı. Ama üç yılda yalnızca yüzde 7’ye kadar ilerleyebildi. Bu yüzden ihale iptal oldu. Biz şu an büyük obruklarla Bağcılar ve Küçükçekmece’de yaşıyoruz. Küçükçekmece halkı da bundan çok muzdarip ve 180 milyon lirası da büyükşehir belediyesi kasasına girmişken. Burada bu kaynakların doğru kullanılmamasından dolayı mağdur edilmiş vatandaşlar var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, AK Parti döneminde 12 metro hattı devretti yeni yönetime. Bunlardan birisi tamamı bitmiş, sadece test sürüsü yapılacak olan Mahmutbey- Mecidiyeköy Metrosu’ydu. Ekrem Bey geldikten sonra kurdelesini kesti 11’e düştü. Ama ben yaptım diyerek reklamını yapıyor.

"İBB yapamayacağım diye yazı yazdı, bakanlık onu da yaptı"

İkinci Başakşehir- Kayaşehir Metrosu. Bağcılar’dan, Kirazlı’dan, Mahmutbey’den Metrokent’e giden bir hat yani o bölge için çok kritik bir hat. Özellikle Çam ve Sakura Hastanesi’ne ulaşım için kritik bir öneme sahipken, pandemi öncesi yan yolları büyükşehir belediyesi tarafından yapılmadığı için mağduriyet olmuştu ama bakanlık anında olayı çözmüştü. Sonrasında büyükşehir belediyesi 1, 1.5 yıl bekletti, sonra yapamayacağım diye yazı yazdı ve bakanlık onu da yaptı. 2.5 senede yüzde 5’ten devraldığı metroyu, bakanlık 2.5 senede yüzde 100’e getirdi.

"Bir taraf yüzde yüzde 5’ten yüzde 100’e çıkartıyor, bir taraf ise 1’den 5’e çıkartıyor"