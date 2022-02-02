Sokaktaki asker uğurlama eğlencesini evinin balkonundan seyreden kadın, çılgınca dans ederek tüm dikkatleri üzerine topladı.

İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı Bağlar Mahallesi'nde 30 Ocak akşamı, askere gidecek olan gençler için sokakta eğlence düzenlendi.

Ses sitemi kurulu bir araçtan çalınan müzik eğlencenin dozunu artırdı.

BALKONDAKİ KADIN EĞLENCEYE ORTAK OLDU

Uğurlamaya katılanlar dans etmeye başlarken, o anlara balkondan şahit olan bir kadın da müziğin ritmine dayanamadı. Bir anda dans etmeye başlayan kadın, sokaktakilerin ilgisini çekti.

SOSYAL MEDYAYA NEŞE GETİRDİ

Yaşananlar ise bir şahıs tarafından kayda alınıp, sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede yüzlerce kişiye ulaşan görüntü kullanıcılar tarafından oldukça beğenildi.

Bağcılar'da asker eğlencesine balkonundan katıldı VİDEO

