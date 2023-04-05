Bağcılar'da harabeye dönen eve 8 bin 500 TL istendi Megakent'te harabe gibi olan ev için 8 bin 500 lira kira istenmesine tepki gösteren vatandaşlar, bu evlerin yabancı uyruklulara kiraya verildiğini dile getirdi.

İHA

Türkiye'nin gündeminde son bir yıldır fahiş kiralar var.

Ev sahipleri ve kiracılar arasında yaşanan kira sorunları sık sık gündeme geliyor.

Yaşanan sorunların yanı sıra ev sahipleri, harabeye dönen evleri yüksek fiyatlara kiralamaya çalışıyor.

İstanbul yaşanan sorunların başında geliyor.

Megakent'te bazı ev sahipleri, harabe şeklinde olan evleri için yabancı uyruklu vatandaşlardan fahiş fiyatlar talep ediyor.

Bunun son örneği ise Bağcılar ilçesinde yaşandı.

Harabe eve 8 bin 500 TL istendi

Bir emlak ofisi tarafından verilen ilanda bodrum katta ve oldukça bakımsız halde bulunan bir ev için 8 bin 500 TL istendi.

İlanda ayrıca evde beş kişiye kadar kalınabileceği ve eşyalı olduğu belirtildi.

"Kafasında kurup da 8 bin TL demez"

Yan sokakta bulunan eski evin yüksek fiyatla kiralanacağını belirten Tamer Kınsu şöyle konuştu:

Yan sokağımızdaki binanın sahibi de kendi kafasına göre kira bedeli belirlememiş. Buradaki emlakçılara sorup bir fiyat almıştır. Kafasında kurup da 8 bin TL demez. Adaletli değil ama şu anki sistem buna yöneltiyor.

"Dışarıdan gelen yabancı uyruklular bu tarz evleri tutuyor"

Arif Günçiçek ise şunları ifade etti: