Bağcılar'da İBB'nin cenaze aracı bozuldu! Cenaze saatlerce sokakta kaldı Akşam saatlerinde hayatını kaybeden kaının yakınları cenazenin defin işlemini yapılması için İBB'den istedikleri araç bozulduğu gerekçesiyle saatlerce gelmedi.

İHA

Megekentte ulaşım sıkıntısının yanı sıra cenazelerde yolda kalmaya başladı.

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde 80 yaşında Sündüz Karacan kalp rahatsızlığından hayatını kaybetti.

Bunun üzerine yakınları cenazenin defin işlemini yapılması için memleketi Tokat'a götürmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başvuru yaptı.

Araç söylenen saatte gelmedi

Saat 20.00'da 30 kişilik aracın geleceği söylenirken cenaze yakınları o saatte Karacan'ın tabutunu da sokağa taşıyarak beklemeye koyuldu.

Araç belirlenen saatte gelmeyince cenaze yakınları sürücüyü arayarak durumu sordu.

Cenazeyle sokakta kaldılar

Kendilerine aracın bozulduğunu ve ne zaman tamir olursa o zaman geleceği söylenen cenaze yakınları, Karacan'ın naaşı ile birlikte saatlerce sokakta bekledi.

Bir süre sonra Bağcılar Belediyesi'nden araç talep eden vatandaşlar, 25 kişilik aracın gelmesi ile cenazelerini Tokat'a götürmek üzere yola çıktı.