İstanbul Bağcılar'da yoğun kar yağışı nedeniyle karla kaplanan sokakların tadını ilçe sakinleri çıkarırken, yokuştan kayan vatandaşlar Bağcılar ilçesi için Uludağ benzetmesi yaptı.

İstanbul'da birçok ilçede kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Yoğun bir şekilde devam eden kar yağışı, İstanbullu vatandaşlar için bazen çile bazen de eğlence oldu.

"ULUDAĞ'IN İKİNCİ ŞUBESİ"

Karın keyfini çıkaranlardan biri de Bağcılar Barbaros Mahalle'sinde yaşayan vatandaşlardı. Karda kayganlaşan yolda kayarak doyasıya eğlenen vatandaşları kayda alan bir kişi, "Uludağ'ın ikinci şubesi, Bağcılar kayak merkezi, Barbaros Mahallesi. Vatandaş karın keyfini çıkarıyor. Gece geç saatlere kadar devam etmektedir." dedi.

Bağcılar'da vatandaşların kayak eğlencesi - Video