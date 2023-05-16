Bahar Feyzan: Erdoğan 10 seçim daha kazanır Muhalif gazeteci Bahar Feyzan, seçim gecesi CHP'de yaşanan veri krizi nedeniyle Tuncay Özkan'ı topa tuttu. Özkan'ın partiyi avucunun içine aldığını belirten Feyzan, "CHP’den Tuncay Özkan gitmeden çok net söylüyorum CHP hiçbir seçimi kazanamaz, Erdoğan'ın ömrü yeterse 10 seçim daha kazanır" ifadelerini kullandı.

ensonhaber.com

Türkiye 14 Mayıs'ta sandığa gitti.

Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 49,50'lik oy oranıyla yarışı önde götürdü.

Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 44,89'luk oy alırken, böylelikle seçim ikinci tura kaldı.

Seçimin ikinci tura kalmasının yanı sıra gece boyunca Millet İttifakı'na yakın yayın organlarında veri karışıklığı yaşandı.

ANKA ile CHP'nin verilerinin örtüşmediği görülürken, CHP'nin verilerini yayınlamaması da bir diğer tartışma konusu oldu.

CHP'deki veri krizinin faturası Onursal Adıgüzel'e çıktı

Bu doğrultuda Kemal Kılıçdaroğlu da, CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'i görevden aldı.

Ancak CHP'deki veri karışıklığının sadece Onursal Adıgüzel ile sınırlı olmadığı söyleniyor.

Son olarak muhalif gazeteci Bahar Feyzan, seçim gecesi CHP içerisinde yaşananlarla ilgili konuştu.

Tuncay Özkan'a verdi veriştirdi

Çok sert eleştirilerde bulunan Feyzan, CHP'nin seçim sürecini yönetemediğini belirterek Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın çalışma ekibine yüklendi.

Özellikle hedefinde Tuncay Özkan'ın olduğu Feyzan, böyle devam edilirse Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 seçim daha kazanacağını söyledi.

"Tuncay Özkan CHP'den gitmedikçe hiçbir seçim kazanılamaz"

Tuncay Özkan'ın CHP'den gitmediği sürece hiçbir seçimin kazanılamayacağını ifade eden Feyzan, Özkan'ın partiyi avucunun içine aldığını vurguladı.

Özkan'ın CHP içerisinde her şeye müdahale ettiğini de sözlerine ekleyen Feyzan, Özkan'ın Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la da sorun yaşadığını ifade etti.

"Erdoğan 10 seçim daha kazanır"

İşte Bahar Feyzan'ın CHP ve Tuncay Özkan'a yönelik eleştirileri şu şekilde: