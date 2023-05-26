İHA
İstanbul'un bitmek bilmeyen sorunları arasında ulaşım geliyor.
Megakent'te en çok tercih edilen ve en yoğun ulaşım aracı olan metrobüs, sık sık arızalanarak gündeme geliyor.
Özellikle işe ve okula giden vatandaşları mağdur eden arıza olayı, bugün bir kez daha yaşandı.
Uzun kuyruk oluştu
Haftanın son iş günü metrobüsle eve gitmek isteyen İstanbullular, üst geçide çıkmak ve yürümek için uzun süre çaba harcadı.
Yenibosna'da metrobüs yaya üst geçidinde akşam saatlerinde oluşan aşırı yoğunluk, vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Vatandaşlar metrobüse ulaşmak için dakikalarca bekledi.