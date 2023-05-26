Bahçelievler'de iş çıkış saatindeki yoğunluk metrobüs merdivenleri kilitledi İş çıkış saati nedeniyle metrobüs kullanan vatandaşlar yaya üst geçidinde uzun kuyruklar oluşturdu. Ardından yolcular dakikalarca beklemek zorunda kaldı.

İHA

İstanbul'un bitmek bilmeyen sorunları arasında ulaşım geliyor.

Megakent'te en çok tercih edilen ve en yoğun ulaşım aracı olan metrobüs, sık sık arızalanarak gündeme geliyor.

Özellikle işe ve okula giden vatandaşları mağdur eden arıza olayı, bugün bir kez daha yaşandı.

Uzun kuyruk oluştu

Haftanın son iş günü metrobüsle eve gitmek isteyen İstanbullular, üst geçide çıkmak ve yürümek için uzun süre çaba harcadı.

Yenibosna'da metrobüs yaya üst geçidinde akşam saatlerinde oluşan aşırı yoğunluk, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Vatandaşlar metrobüse ulaşmak için dakikalarca bekledi.