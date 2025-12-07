Bahis soruşturmasında gözaltına alınan Ahmet Çakar, hastaneye kaldırıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türk futbolunda patlak veren bahis skandalında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, geniş çaplı bir operasyon daha gerçekleştirildi.

Bahis ve maç sonuçlarını etkileme soruşturması kapsamında çok sayıda profesyonel futbolcu ile bazı kulüp yöneticileri gözaltına alındı.

ÜNLÜ YORUMCU ÇAKAR DA GÖZALTINDA

Operasyon çerçevesinde, aralarında farklı liglerde mücadele eden futbol kulüplerinin başkanlarının da bulunduğu öğrenildi.

Soruşturma kapsamında eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar da gözaltına alındı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Bugün itibariyle soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden biri olan eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar'ın rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

"NİÇİN GÖZALTINA ALINDINIZ"

Gözaltına alındıktan sonra Çakar, adli işlemler için sağlık kontrolüne getirimişti.

Gözaltına alındığı sırada "Niçin gözaltına alındınız?" sorusuna Çakar, "Bilmiyorum" şeklinde yanıt vermişti.