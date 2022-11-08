Bakan Akar: Azerbaycan 44 günde Türk'ün gücünü dünyaya gösterdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan'ın, Karabağ'daki 30 yıllık Ermeni işgaline karşı koyarak, 44 günde Türk'ün gücünü dünyaya gösterdiğini belirtti.

Şaduman UNUTMAZ-Mehmet Serkan ŞAFAK/ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Biz Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için her türlü çabayı destekliyoruz. Fakat çözümsüzlüğü körükleyen bazı girişimler var, bunlara karşı durduğumuzu herkesin bilmesi lazım" dedi.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından, 8 Kasım Zafer Günü nedeniyle Kara Harp Okulu'nda resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov ve çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyon, şehitlere saygı duruşunun ardından, Türkiye ve Azerbaycan ulusal marşlarının çalınmasıyla başladı. Bakan Akar, gecenin öneminden bahsederek, "Önemli bir gece, anlamlı bir yıl dönümü. Sayın Cumhurbaşkanımızın en samimi selamlarını iletmek ile görevlendirildim. Bu günlere kolay gelinmedi. Azerbaycan Türkü'nün bizim kalbimizdeki, hayatımızdaki yeri çok özel ve önemli. Dostluğun çok ötesinde kardeşlik bağı ile bütün faaliyetlerimizi yürüttük, yürütüyoruz. Biz bir ananın 2 çocuğuyuz, bu bilinç ile çalışmalarımızı sürdürdük. Dünyada bu kadar samimi, bu kadar birbirini anlayan, tanıyan ikinci bir millet yok" dedi.

"44 günde Türk'ün gücünü dünyaya gösterdiler"

Bakan Akar, "Yaptığımız tüm faaliyetlerde kendi haklarımızı nasıl değerli görüyorsak Azerbaycanlı kardeşlerimizin de hakkını öyle görüyoruz, hep yanlarında olduk, bundan sonra da hukukunu gündeme getirdik, getirmeye de devam edeceğiz. Bu zafer gününde gerçekten yüksek bir duygu ile meselelere bakıyoruz. Ermenistan'ın Azerbaycanlı kardeşlerimizin topraklarını işgal ettiğinde, 1 milyondan fazla Azerbaycanlı kardeşimiz toprağını terk ettiğinde, Hocalı katliamı olduğunda bunları görmeyenlerin Azerbaycan hakkını aldığında ortaya çıkmaları gerçekten manidardır. 30 yıllık işgalden sonra Ermenistan, Azerbaycan topraklarına pervasızca saldırılarını sürdürdü; ama bunun da bir sınırı vardı. Bu 44 günde Türk'ün gücünü dünyaya gösterdiler. Bu süreçte kardeşimiz Azerbaycan için elimizden ne geldiyse ortaya koyduk. Bu manada Askeri iş birliği konusunda Azerbaycan'la birlikte karar veriyoruz, birlikte uyguluyoruz. Kaderde ve kıvançta biriz. Karabağ Zaferi'nin kazanılmasında şanlı Azerbaycan ordusunu tebrik ediyorum. Ermenistan saldırılarını pervasıza sürdürmeye çalıştı. Bunun da bir sınırı vardı, Azerbaycanlı kardeşlerimiz ayağa kalktılar, topraklarını işgalden kurtardılar" diye konuştu.

"Çözümsüzlüğü körükleyen girişimlere karşı duruyoruz"

Bakan Akar, bölgenin istikrara kavuşması için iki ülkenin de elinden geleni yaptığını kaydederek, "Ateşkesten sonra Ruslar ile birlikte ortak çalışma sürüyor. Yapılan faaliyetler çerçevesinde bütün gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Tesis edilen mekanizmalar var, bu mekanizmaların hayata geçirilmesi ile bölgenin bir an önce istikrara, barışa kavuşması için elimizden gelen neyse biz ve Azerbaycan yaptı, yapmaya da devam ediyor. Azerbaycan ve Türkiye'nin birlikte Ermenistan'a uzatılan barış elinin Ermenistan tarafından önce anlaşılması, sonra gereğinin yapılmasının çok önemli olduğunu herkesin görmesi lazım, öncelikle de Ermenistan'ın. Azerbaycan-Ermenistan sınırında 40 kişilik bir misyon duruyor, peki bunlar şu ana kadar deredeydi, bunun cevabı yok. Biz güçlü olmak durumundayız, hazırlıklı olmak durumundayız. Biz Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için her türlü çabayı destekliyoruz. Fakat çözümsüzlüğü körükleyen bazı girişimler var, bunlara karşı durduğumuzu herkesin bilmesi lazım" ifadelerini kullandı.