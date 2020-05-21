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Bakan Albayrak: Ekonomide yeni başarı hikayesi yazacağız

Bakan Albayrak: Ekonomide yeni başarı hikayesi yazacağız

Bakan Albayrak, "Geride bıraktığımız süreç, salgının Türkiye ekonomisine etkisinin, gelişmekte olan ülkelere göre çok daha az olacağını gösterdi.