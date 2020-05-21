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- Bakan Albayrak: Ekonomide yeni başarı hikayesi yazacağız
Bakan Albayrak: Ekonomide yeni başarı hikayesi yazacağız
Bakan Albayrak, "Geride bıraktığımız süreç, salgının Türkiye ekonomisine etkisinin, gelişmekte olan ülkelere göre çok daha az olacağını gösterdi.
- AA
- 21.05.2020 - 15:26
Bakan Albayrak, "Geride bıraktığımız süreç, salgının Türkiye ekonomisine etkisinin, gelişmekte olan ülkelere göre çok daha az olacağını gösterdi.
"Normalleşme döneminde, Türkiye için ortaya çıkan potansiyeli ve ekonomide yeni başarı hikayesi yazma imkanını en iyi değerlendireceğiz"