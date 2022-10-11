Bakan Bilgin’den asgari ücret açıklaması! 2023 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı belli oldu mu?

Bakan Bilgin’den asgari ücret açıklaması! 2023 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı belli oldu mu?

Yılın sonlarına yaklaşırken vatandaşların akıllarında hep aynı soru oluşuyor. 2023 asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Bilgin’den asgari ücret açıklaması geldi. İşte detaylar…

2022 yılının başından itibaren enflasyon oranındaki artış sebebiyle, temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılmıştı.

Yapılan ara zammın ardından, gözler aralık ayında yapılacak olan asgari ücret zammına çevrildi. Vatandaşlar heyecanla bekliyor.

Son zamanlarda asgari ücretin ne kadar olacağı ile ilgili sık sık senaryolar kuruluyor. Herkesin dilinde farklı rakamlar dolaşıyor.

Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati’nin asgari ücret açıklaması büyük merak uyandırmıştı.

Asgari ücret için enflasyonun üstünde bir artış olacağı duyurmuştu. Bununla birlikte yeni asgari ücret merak konusu oldu.

Vatandaşlar “2023 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı belli oldu mu?” sorularına yanıt aramaya başladı.

Ortaya atılan tahmini rakamların ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret ile ilgili son noktayı koydu. İşte Bakan Bilgin’in asgari ücret açıklaması…

2023 asgari ücret ne kadar olacak?

Yeni asgari ücret ile ilgili açıklama yapan Bakan Bilgin, ücretin komisyon kararıyla belirlendiğini hatırlatarak, "Şimdiden rakam telaffuz etmek doğru değil. Ekim, kasım, aralık ayları sonrasında enflasyon rakamlarını göreceğiz ve Komisyon karar verecek" dedi.