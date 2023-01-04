Petrol
78.79
-4.03%
Euro
19.912
0.74%
Dolar
18.7387
0.09%
Altın
1.118
1.13%
Borsa
5523
0.00%
Bitcoin
321.297
1.57%
BTXN Coin
7.40
5.86%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    Bakan Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşıyla görüştü

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile görüşmesinde Mescid-i Aksa’ya yönelik dünkü provokatif eylemini kabul edilmez bulunduğunu belirtti.
    • 04.01.2023 - 19:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bakan Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşıyla görüştü

    İsrail'de yeni hükümet görevine başladı.

    Sağ koalisyonun göreve gelmesiyle Filistin-İsrail gerilimi yine arttı.

    İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir Mescid-i Aksa'ya basın düzenledi.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu kapsamda, göreve yeni getirilen İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile telefonla görüştü.

    "Kabul edilmez bulduğumuzu vurgulamıştır"

    AA'nın haberine göre Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşını yeni görevi için tebrik etmiştir. Bakan Çavuşoğlu Cohen'e, ülkemizin Filistin meselesindeki hassasiyet ve beklentilerini hatırlatmış, bu çerçevede, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa’ya yönelik dünkü provokatif eylemini kabul edilmez bulduğumuzu vurgulamıştır.

    Bakan Çavuşoğlu, Mescid-i Aksa'nın statüsünün korunmasına verdiğimiz önemin altını çizmiş, her türlü provokatif eylemden kaçınılmasını beklediğimizi muhatabının dikkatine getirmiştir" denildi.

    Görüşmede ayrıca, iki bakan, ikili ilişkileri geliştirmek üzere birlikte çalışma konusunda mutabakata vardıkları bildirildi.

    Bakan Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşıyla görüştü #1

     

     


    Apollo 7 astronotu, hayatını kaybetti
    Teknoloji

    Apollo 7 astronotu, hayatını kaybetti

    Elektrikli Arabalara Yatırım Yap Finansal Özgür Ol
    Advertorial

    Elektrikli Arabalara Yatırım Yap Finansal Özgür Ol

    Kuveyt ilk uydusunu uzaya fırlattı
    Teknoloji

    Kuveyt ilk uydusunu uzaya fırlattı

    Görüş Bildir