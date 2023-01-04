Bakan Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile görüşmesinde Mescid-i Aksa’ya yönelik dünkü provokatif eylemini kabul edilmez bulunduğunu belirtti.

İsrail'de yeni hükümet görevine başladı.

Sağ koalisyonun göreve gelmesiyle Filistin-İsrail gerilimi yine arttı.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir Mescid-i Aksa'ya basın düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu kapsamda, göreve yeni getirilen İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile telefonla görüştü.

"Kabul edilmez bulduğumuzu vurgulamıştır"

AA'nın haberine göre Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşını yeni görevi için tebrik etmiştir. Bakan Çavuşoğlu Cohen'e, ülkemizin Filistin meselesindeki hassasiyet ve beklentilerini hatırlatmış, bu çerçevede, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa’ya yönelik dünkü provokatif eylemini kabul edilmez bulduğumuzu vurgulamıştır.

Bakan Çavuşoğlu, Mescid-i Aksa'nın statüsünün korunmasına verdiğimiz önemin altını çizmiş, her türlü provokatif eylemden kaçınılmasını beklediğimizi muhatabının dikkatine getirmiştir" denildi.

Görüşmede ayrıca, iki bakan, ikili ilişkileri geliştirmek üzere birlikte çalışma konusunda mutabakata vardıkları bildirildi.