Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya'ya: Adımlar yetersiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO üyeliği için Türkiye’nin kararını bekleyen İsveç ve Finlandiya’nın bazı adımlar attıklarını ancak bu aşamada adımların henüz yetersiz olduğunu dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplanan kabine sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Mevlüt Çavuşoğlu'nun gündeminde İsveç Başbakanı Kristersson’un bugün Türkiye’ye yapacağı ziyaret vardı.

Gazetecilerin NATO üyeliği için gelişme olup olmayacağı sorusuna Mevlüt Çavuşoğlu şu yanıtı verdi:

"Adımlar yetersiz"

"Somut adımların atılması bakımından kritik bir toplantı olacak. İsveç Hükümeti zaten tüm açıklamaları ile bu yönde adım atacağını söylüyor. Daha önce Üçlü Muhtıranın uygulanmasını takip için kurulan Daimi Ortak Mekanizmanın ilk toplantısı Helsinki’de düzenlenmişti. Şimdi de Daimi Ortak Mekanizma Stokholm’de toplanacak. Bir önceki hükümet seçim öncesinde bu toplantıyı Stokholm’de yapmaya cesaret edemedi, o yüzden Finlandiya’da olmuştu. Şimdi Stokholm’de olacak. Bu toplantıda tekrar Mutabakat Zaptı masaya yatırılacak, 3’lü bir şekilde ne yapıldı, ne yapılmadı bunlar gözden geçirilecek. Oradan da rapor gelecek. Ondan sonra tekrar bir değerlendirme olacak. Her iki ülke de bazı adımlar attılar, ancak bu aşamada taahhütlerini yerine getirdiklerini söylemek zor. Gelecekte atılacak adımların belirlenmesi konusunda bugün yapılacak toplantının kritik olduğunu değerlendiriyoruz." ifadlerini kullandı.

"Rusya tahılında engeller tam kalkmadı"

Bakan Çavuşoğlu tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin de görüşlerini paylaştı. Çavuşoğlu, "Çok yoğun bir temas trafiği var dikkat ederseniz. Rusya anlaşmaya döndükten sonra da yoğun bir telefon trafiğimiz oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız, Putin, Zelenskiy ve BM Genel Sekreteri Guterres’le görüştü. Ben de, yine BM Genel Sekreteri Guterres, ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefonla temas ettim. Ayrıca NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile de görüştüm. Keza, Hollanda Dışişleri Bakanıyla da bir görüşme yaptım. Hollanda özellikle gübre ihracatında önemli bir ülke. Bu arada BM Genel Sekreterinin de bazı temasları var. Genel Sekreter, Rus tahıl ve gübre ihracatının önündeki engellerin kalkması için görüşmelerde bulunuyor. Rusya’nın tahıl ve gübre ihracatının önündeki engeller tam olarak kalkmadı. Rusya’nın beklentilerinin karşılanması yönünde hangi adımlar atılacak, onları değerlendiriyoruz, çalışmaları koordine ediyoruz."

"Koridora itiraz gelmezse süresi uzayacak"

İstanbul Anlaşmasının süresi dört ay. Taraflarca itiraz gelmemesi halinde anlaşmanın süresi uzayacak. Tekrar bir anlaşmaya gerek yok. Rus gübresinin ihracatı, varılan mutabakatın bir parçası. Rusların bu taleplerinin karşılanmadığına ilişkin bazı endişeleri var. Şimdi bu tereddütleri ortadan kaldırmak için diplomasi işliyor.





Mısır ve Suriye ile normalleşme süreci

Mısır’la normalleşme süreci için konuşan Çavuşoğlu, "Her seferinde söylüyoruz, Mısır ile normalleşme süreci bizim istediğimiz düzeyde hızlı değil ama bu bizden kaynaklanmıyor." değerlendirmesini yaptı.

BAE’li mevkidaşı ile görüşmeye de değinen Çavuşoğlu, "Artık ikili düzeyde attığımız adımlara ilaveten Afrika dahil üçüncü ülkelerde de neler yapabileceklerimizi ve diğer projeleri konuşuyoruz." ifadelerini kullandı.

Suriye ile şu an planlanmış bir temas olmadığını belirten Çavuşoğlu, "İstihbarat düzeyinde temaslar devam ediyor." diye konuştu.

"Karşılık vereceğiz"

Bazı Türk yetkililere Yunanistan’a giriş izni verilmemesi sorusuna Çavuşoğlu, "İzmir’deki olayla bunun bir bağlantısı yok. Ancak Yunanistan’ın bilerek uyguladığı bazı yasaklar var. Biz de bu konuya ilişkin olarak Yunan makamlarını uyardık. Bazı yetkililerimize yönelik Yunanistan’a giriş yasağının devam etmesi halinde, buna karşılık vereceğiz." yanıtını verdi.

"İlişkilerimiz normalleşmeye başladı"

Çavuşoğlu, Arap Ligi Zirvesi’nde uzun bir aradan sonra Türkiye’ye kınama çıkmaması hakkında da, "Türkiye’ye yönelik iki tane sürekli kabul edilen karar vardı. İlk defa uzun bir aradan sonra bu iki metin kabul edilmediği gibi bildiride de Türkiye’ye herhangi bir atıfta bulunulmadı. Bunun sebebi, Mısır ve Körfez ülkeleri dahil bazı Arap ülkeleri ile ilişkilerimizin normalleşmeye başlaması. Bizim kaldı ki Mısır ile bir mutabakatımız var. Yani ilişkiler normalleşirken uluslararası platformlarda birbirimize karşı gelmeyeceğiz. Ayrıca, Arap Ligi Zirvesi kararlarını, Arap ülkeleri arasındaki sorunların çözülmesi, Filistin davası gibi ortak davamızın birlikte savunulması ve Arap Ligi ülkeleriyle iş birliğimizin artmasına vesile olması bakımdan da olumlu buluyoruz." değerlendirmesini yaptı.



