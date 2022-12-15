Bakan Derya Yanık: Biz tarikatmış, cemaatmiş bunlara bakmayız

İstismar davasındaki tutuklamaları değerlendiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Biz tarafların kimliği ile uğraşmayız. Tarikatmış, cemaatmiş, şahısmış buralara bakmayız" dedi.

Türkiye’nin konuştuğu istismar davasında bugün önemli gelişmeler yaşandı…

Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddialarına ilişkin iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edilmişti.

Önce tutuklama talep edildi

İddianamede Kadir İstekli hakkında 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istendi.

Ortaya çıkan skandal sonrası tutuksuz sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında tutuklama talep edildi.

İkisi de tutuklandı

İki sanık hakkında çıkarılan yakalama kararının ardından da Gümüşel ve İstekli gözaltına alındı.

İstekli ve Gümüşel, gözaltı işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli “çocuğa cinsel istismar” suçu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bakanlık hemen el attı

Vicdanları sızlatan olaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da hemen müdahil oldu.

Bakanlık avukatları, yargılama sürecini de yakından takip edecek…

Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’tan konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

“6 yaşında bir çocuğun evlendirilmesi kabul edilemez”

Bakan Yanık, şunları söyledi:

“Mağdur olan kişinin kimliğine, cinsiyetine, yaşına, ideolojisine bakmaksızın o mağduriyetler ne ise hangi başlıkta ise bununla ilgili gerekli çalışmalar bize intikal ettiği andan itibaren yaparız ve takibini sürdürürüz. Nitekim H.K.G meselesinde de aynı ciddiyetle aynı dikkatle Bakanlık olarak yetki ve sorumluluk alanımızda olan bu konuyu, olan çalışmaları yerine getirdik. Bir kez daha şunun altını çizerek ifade etmek istiyoruz; 6 yaşında bir çocuğun herhangi bir gerekçe ile herhangi bir sebeple hele o güzel dinimizi vesile kılarak evlendirilmesi kabul edilemez.





“Tarikatmış, cemaatmiş buralara bakmayız”

Biz tarafların kimliği ile uğraşmayız. Tarikatmış, cemaatmiş, şahısmış buralara bakmayız. Bizim için korunacak değer çocuksa çocuktur. Şiddet mağduruysa mağdurdur onu alır koruruz. Nitekim bunu yapmışız. Dolayısıyla hiç kimseye hiçbir ayrıcalığımız yoktur. Hiç kimseye hiçbir borcumuz yoktur. Bizim borcumuz milletimizedir, milletimizin mağdurlarınadır ve bu borcu da yerine getirebilmek için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz.





‘Bu konudaki duruşumuzu gösterdik’

Dava bize ihbar edildiği andan itibaren müdahil olarak hukuki anlamda daha önce sosyal hizmet desteği olarak sürdürdüğümüz sorumluluğumuzu şimdi hukuki destek olarak da sürdürüyoruz. Dosyaya ibraz ettiğimiz taleplerimiz çerçevesinde hem sanıkların tutuklu yargılanması noktasında hem de duruşmanın öne alınması noktasında ki taleplerimiz sayın mahkeme tarafından da kabul edildi ve karşılık gördü. Dolayısı ile bunları bir kez daha bu konudaki duruşumuzu kararlılıkla ifade etmek bakımından konunun paydaşları ile birlikte ifade etmenin önemine inanıyorum.”