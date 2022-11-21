Bakan Derya Yanık: Kadın cinayetlerinde yüzde 7 azalış var

Türkiye’de kadın cinayetleri geçen yıla oranla azaldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “2022'nin ilk 10 ayında, 225 kadın cinayeti yaşandı. Yaklaşık yüzde 7 azalış var” dedi.

Türkiye’nin kanayan yarası kadın cinayetlerinde azalış söz konusu…

Açıklama, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’tan geldi.

'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Haftası' kapsamında Ankara'da gazetecilerle bir araya gelen Bakan Yanık, şiddetle mücadele çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi.

“Vaka bazlı çalışmaları gündeme almış olacağız”

Bakan Yanık, “2021-2025 yıllarını kapsayan 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4'üncü Ulusal Eylem Planı'mızda, faili şiddet uygulamaya götürecek sürecin engellenmesi, psikolojik sorunları varsa sağlık tedbiri alınması, rehabilitasyon sağlanması süreci de yer alıyor. Vaka bazlı çalışmalar önemli. Şiddet, nitelik itibari ile genel görünümlü olabilir ama her bir kadının uğradığı şiddet ve sebepleri bir. Kapsayıcı çözümler var ama her bir vakanın da kendisiyle alakalı, niteliğiyle alakalı özel çalışmalar yapılmalı. Önümüzdeki süreçte vaka bazlı çalışmaları da bu anlamda gündeme almış olacağız.” diye konuştu.

"Mağdurların adalete hızlı erişimi…"

'4'üncü Ulusal Eylem Planı'nda 5 temel hedef olduğuna işaret eden Bakan Yanık, şunları söyledi:

“1'inci hedefimiz, adalete erişim ve mevzuat. Kadına yönelik şiddetle mücadelede yasal dayanağın çok güçlü, etkin ve gerçekçi olması gerektiğini hepimiz biliyoruz. Öncelikle bir defa mevzuat altyapısını gözden geçirerek varsa eklenmesi, düzenlenmesi gereken noktaları tamamlayacağız. Sonra mağdurların adalete hızlı erişimini sağlayacak mekanizmaları yeniden gözden geçireceğiz. Bu sadece bizim bakanlığımız değil; diğer kurum ve kuruluşlarla bir arada yürüttüğümüz adalete erişim ve mevzuat konusu, 1'inci hedefimiz. 2'ncisi, politika ve koordinasyon.

Koruyucu ve önleyici hizmetler

Buradan muradımız şu; bütün kamu kurum ve kuruşlarının kadına şiddetle mücadelede bir bakış açısının olması ve bunun bir tarafında yer alması. 3'üncüsü, her ulusal eylem planında yer verdiğimiz koruyucu ve önleyici hizmetler. 4'üncü hedefimiz, toplumsal farkındalık. Bu belki önleyici koruyucu hizmetlerinde temelini oluşturan bakış açısı.

Veri ve istatistik

Hiç ortaya çıkmadan veya ortaya çıktıktan sonraki mücadeleyi etkin kılacak bir toplumsal bakışın olması gerektiği tartışmasız önümüzde duruyor. Bununla alakalı toplumun çok farklı kesimleri, kadına yönelik şiddetle mücadele noktasında eğitim programları, farkındalık programları ile destekliyoruz ve buralara ulaşmaya çalışıyoruz. 5'inci hedefimiz, veri ve istatistik.”

10 ayda 225 kadın cinayeti yaşandı

“Önceden 'kocandır, haydi barış' anlayışı vardı. Şimdi kolluk kuvvetleri, görevinin onları barıştırmak değil; kadını korumak olduğunu biliyor.” diyen Bakan Yanık, bazı verileri de paylaştı.

Bakan Yanık, şunları söyledi:

“2021'de, 309 kadın cinayeti oldu. 2021'in ilk 10 ayında, 242 kadın cinayeti yaşandı. 2022'nin ilk 10 ayında, 225 kadın cinayeti yaşandı. 2022'de, yaklaşık yüzde 7 azalış var. Mevzuat anlamında şunu gönül rahatlığı ile söyleyebilirim; genel anlamda bir prensipte baktığımızda, bizim mevzuatımız iyi bir mevzuat. Vaka bazlı çalışmalarda; rehabilite olmak için başvuran erkek yok maalesef. Keşke olsa, yardımcı olmak isteriz.

“Mücadele edeceğiz, gayret göstereceğiz”

Bakanlık olarak bu sürecin aslında çok dışındayız. 6284 sayılı Kanun kapsamında sağlık tedbiri verilen kişinin, hastanede tedavisine devam edip etmediğine dair süreci biz takip ediyoruz. Dünyanın her yerinde kadınlara yönelik şiddette akıntıya kürek çekersin, işin doğası bu. Hemen ertesi gün sonuç alınacak bir mesele değil. Akıntıya kürek çektiğiniz meselede hızlı sonuç almak mümkün değil. Mücadele edeceğiz, gayret göstereceğiz.”

“Belediyeler kadın konukevi açmayı çok sevmez”

Bakan Yanık, kadın konuk evlerinin sayısı ve kapasitesinin yeterliliği hakkında ise “Belediyeler Kanunu'nda, belediyelerin kadın konukevi açma zorunluluğu vardı. Belediyeler, kadın konukevi açmayı çok sevmez. AK Parti için de söylüyorum. Kadın konuk evlerinin yüzde 50,4'ü barınma ihtiyacı, 49,6'sı şiddet mağduru olan kişilerce kullanılmış. Kapasitenin çoğaltılması konusunda biz de çabalarımızı sürdürüyoruz. Hizmet kuruluşlarımız ile alakalı, belediyelerimize kendi bölgelerinde kaç kapasitede kadın konukevi ihtiyacı olup olmadığı konusunda tavsiye kararlarını gönderdik.

“Destek almak isteyip de dışarıda kalan bir vatandaşımız yok”

İçişleri Bakanlığı da belediyeleri harekete geçiriyor. Bakanlık olarak belediyenin yapacağı çalışmalara güvenerek hareket etmiyoruz. Destek almak isteyip de dışarıda kalan bir vatandaşımız yok. Kapasite, şu an yüzde 75-80 arası dolu. Gelen kadın profili birbirinden çok farklı. Barınma için gelen, şiddet tehdidi için gelen var. Şiddet mağduru; ama nispeten daha hafif, bir de ciddi can tehlikesi altında gelen var. İhtisaslaşmış kadın konuk evlerini hazırlıyoruz.

2022 yılında 2 bin 679 vakanın takibi yapıldı

Gizlenmesi gereken kadınlar var, can güvenliği olmayan kadınlar var. Bizim en önemli başlıklarımızdan biri sayıyı artırmak. Şu an 17 tane ihtisaslaşmış kadın konuk evi var. Elektronik kelepçe ile 1 Kasım 2022 itibari ile 687 vaka aktif olarak takip ediliyor. 1992 vakanın da süresi bitti, yani pasif vaka. Toplam 2022 yılında 2 bin 679 vakanın takibi yapılmış.” ifadelerini kullandı.

“Evlilik ehliyetini tümüyle reddetmemiz mümkün değil”

DHA'da yer alan habere göre evlilik öncesi, evlenme ehliyeti alınmasına ilişkin önerilerin son yıllarda gündeme çok geldiğini aktaran Yanık, “Kuşkusuz fayda sağlayacağı alanlar vardır. Şiddet uygulayanların tamamı psikolojik sorunu olan insanlar değil. Akıl sağlığı yerinde olan insanlar var, şiddet uygulayan. Demek ki meselenin tek boyutu, tıbbi tetkikler değil. Evlilik ehliyeti uygulamasını tümüyle reddetmemiz mümkün değil. Bununla ilgili çalışmaları biz de araştırıyoruz. Benim şahsi kanaatim, aralarında o testi çok kolay geçebilecek; ama evlilik birliği içinde de şiddet sahibine dönecek tipler çıkacaktır. Bu yüzden bütüncül, kapsayıcı, çok yönlü bakmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.