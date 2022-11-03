Bakan Ersoy: Hedefimiz 50 milyon turist, 44 milyar dolar gelir

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 2022 yılı sonu itibarıyla toplamda 50 milyon turist, 44 milyar dolar gelir hedefiyle yola devam edildiğini açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da Alman medya kuruluşlarının organize ettiği ve Almanca konuşulan turizm için önde gelen uzmanların katıldığı FVW Travel Talk Kongresi'nin açılış programına katıldı.

Lara'da beş yıldızlı bir otelde düzenlenen kongreye, Alman turizm sektörü temsilcilerinin yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı ile çok sayıda turizmci katıldı.

Konuşmasını Almanca yaptı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, programdaki konuşmasını Almanca yaptı. Türkiye'nin Avrupa'da en köklü ilişkilere sahip olduğu ülkelerin başında Almanya'nın geldiğini belirten Bakan Ersoy, aynı zamanda en önemli turizm pazarlarından biri olduğunu da kaydetti.

Ersoy, "Almanya'daki iş ortaklarımızla bugüne dek yaptığımız tüm iş birlikleri iki taraf için de önemli kazanımlarla sonuçlandı. Siz değerli tur operatörleriyle gerçekleştirdiğimiz bu toplantımızın da benzer şekilde verimli ve olumlu geçeceğine inanıyorum." dedi.

Almanya 4.5 milyon turistle birinci sırada

Yılın dokuz aylık rakamlarında Alman ziyaretçilerin, önceki yıllarda olduğu gibi ilk sırayı başka ülkelere kaptırmadığını gördüklerini söyleyen Ersoy, "Ocak-eylül döneminde 4,5 milyondan fazla Alman ziyaretçiyi ülkemizde ağırladık. Bu rakamla Almanya, Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında yüzde 13,1'lik oranla birinci sırada. Bu başarılar rastlantısal değil. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, ülkemizin turizm potansiyelini en iyi şekilde ortaya çıkarmak, 'sürdürülebilir bir turizm modeli' oluşturarak tarihi değerlerimizin ve doğamızın geleceğini korumak ve uluslararası sahnede destinasyonlarımızı en iyi şekilde tanıtmak için çok yönlü projelere imza atıyoruz." dedi.

"İstanbul restoranları Michelin Rehberi'nde"

Türkiye'nin, turizm sektörü söz konusu olduğunda konseptinin sadece deniz- kum- güneşle sınırlandırılamayacağına dikkat çeken Ersoy, dünya turizmine yön verecek ölçüde zenginliğe ve çeşitliliğe sahip bir ülke olduğunu vurguladı.

Ersoy, "Eşsiz bir kültürel mirasa ev sahipliği yapan ve bugün dünyanın en dinamik metropollerinden biri olan İstanbul, bildiğiniz gibi geçtiğimiz ay Michelin Rehberi'ne katıldı. Michelin'in 11 Ekim'de İstanbul'da düzenlediği törende, 4 restoranımız 1 Michelin Yıldızı, 1 restoranımız ise 2 yıldız almaya layık görüldü. Ayrıca toplam 53 restoranımız Michelin Rehberi'nde tavsiye edilen restoranlar arasına girdi. Michelin Rehberi'nin İstanbul'a gösterdiği bu ilgi, Türkiye'nin gastronomi turizminde de ön sıralarda olduğunun kanıtıdır." diye konuştu.

Arkeoloji turizminde de ilk sırada

Türkiye'nin, arkeoloji turizminde de adını ilk sıralara yazdırdığını dile getiren Ersoy, "Dünyanın 'en yoğun' ve 'nitelikli' arkeolojik çalışmalarına imza atan Türkiye, 2021 yılında 670 noktada kazılar gerçekleştirerek dünyada birinci oldu. Taş Tepeler adıyla Şanlıurfa dolaylarında hayata geçirdiğimiz proje, Neolitik Çağ'a ilişkin sunduğu çığır açan verilerle dünya arkeoloji çevrelerinin yakından takip ettiği bir çalışma haline geldi. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında, 2023'te Şanlıurfa'da 'Dünya Neolitik Kongresi'ni düzenleyeceğiz ve Taş Tepeler'e dair son bilgileri burada tüm dünyaya duyuracağız." dedi.

Kruvaziyer turizminde İstanbul hedefi

Kruvaziyer turizmine de özel önem verdiklerini söyleyen Ersoy, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz yıl İstanbul'da hizmete açtığımız Galataport Limanı, kısa sürede dünyanın en beğenilen kruvaziyer limanlarından biri konumuna yükseldi. İstanbul'un önümüzdeki senelerde Avrupa'daki cruise destinasyonları arasında ilk sıraya yerleşmesini planlıyoruz. Yıl sonuna kadar İstanbul'un kruvaziyerde gördüğü talebi karşılayacak yeni bir port ihalesi gerçekleştirmek de hedeflerimiz arasında. İstanbul'un Avrupa'nın yeni 'homeport'u olması yolunda çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz."





Yıl sonu turizm hedefleri

İstanbul Havalimanı'na ayrı bir parantez açmak istediğini belirten Ersoy, 330 şehre doğrudan uçuş yapılan bu havalimanının, dünyanın en iyi havalimanları arasında yer aldığını kaydetti.

Antalya Havalimanı'nın kapasitesinin 2 katına çıkarılması için de çalışmaların sürdüğünü belirten Ersoy, yıl sonuna ilişkin turizm hedeflerini de şöyle açıkladı:

"Türk turizminde yepyeni bir dönemin yaşandığını gözler önüne seren tüm bu gelişmeler, ülkemizin önümüzdeki dönemde yakalayacağı başarıların sadece küçük bir kısmını oluşturuyor. Türkiye turizmi, bundan sonra da yoluna rekorlarla devam edecek. Yıl sonuna kadar 50 milyon turist, 44 milyar dolar hedefi ile yolumuza devam ediyoruz."