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Bakan Fatih Dönmez'den Bartın'daki patlamayla ilgili açıklama

Bakan Fatih Dönmez'den Bartın'daki patlamayla ilgili açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, patlama anı ile birlikte basınç ve sıcaklıkla işçilerin bir kısmının hayatını kaybettiğini, 15 işinin daha arandığını belirtti.