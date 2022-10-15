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- Bakan Fatih Dönmez'den Bartın'daki patlamayla ilgili açıklama
Bakan Fatih Dönmez'den Bartın'daki patlamayla ilgili açıklama
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, patlama anı ile birlikte basınç ve sıcaklıkla işçilerin bir kısmının hayatını kaybettiğini, 15 işinin daha arandığını belirtti.
- 15.10.2022 - 06:14
- Güncelleme : 15.10.2022 - 06:32
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında saat 18:15 sıralarında, ilk belirlemelere göre grizu kaynaklı patlama meydana geldi.
26 işçi hayatını kaybetti, 11 yaralı var
AA'nın haberine göre; Patlama sonrası 49 işçi mahsur kalırken, şimdiye kadar 26 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı. Yaralı işçilerden 6'sı ambulans uçaklarla İstanbul'a götürüldü.
Bakan Dönmez: "Patlama anı ile arkadaşlarımızın bir kısmı hayatlarını kaybetti"
Bölgede bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:
"Patlama anı ile birlikte basınç ve sıcaklıkla arkadaşlarımızın bir kısmı hayatını kaybetti. 15 arkadaşımız henüz aranıyor."