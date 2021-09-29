Bakan Gül: E-duruşma mahkeme sayısı 915'e ulaştı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından e-Duruşma uygulanan mahkemelerle ilgili açıklama yaptı.

Adalet Bakanlığı tarafından yakından takip edilen e-Duruşma uygulamasıyla, özellikle salgın sürecinde mahkemelerde oluşabilecek yoğunluğun önüne geçilmesi hedefleniyor.

15 Eylül 2020’de uygulanmaya başlanan e-Duruşma, yerli ve milli imkanlarla geliştirildi.

Avukatlar açısından duruşmalara video konferans sistemi ile katılım sağlanması, emek ve zaman tasarrufu sağlıyor.

915 MAHKEMEDE UYGULANIYOR

E-Duruşma ülke genelinde 96 tüketici, 193 icra hukuk, 33 kadastro, 142 asliye hukuk, 93 sulh hukuk, 107 aile, 184 iş, 56 asliye ticaret, 11 fikri ve sınai haklar mahkemesi olmak üzere toplam 915 mahkemede uygulanıyor.

TÜM ADLİYELERDE UYGULANMASI HEDEFLENİYOR

Yeni sistem sistemi ile bugüne kadar toplam 25 bin 705 duruşma gerçekleştirilirken, e-Duruşma’nın 2022 yılı sonunda ülke genelindeki tüm adliyelerde uygulanması hedefleniyor.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Konuya ilişkin olarak Twitter üzerinden açıklama yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Bugün itibarıyla Ankara Adliyesi’ndeki tüm hukuk mahkemelerinde e-Duruşma başladı. Türkiye genelinde e-Duruşma uygulanan mahkeme sayısı 915’e ulaştı. Hayırlı olsun” dedi.





