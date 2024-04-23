Bakan Güler'den 'Eurofighter' yanıtı: Almanya Cumhurbaşkanı daha döner kesiyor Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Eurofighter ile ilgili Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir görüşme olup olmayacağına ilişkin soruya esprili bir dille yanıt verdi.

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AA & Ensonhaber

TBMM'nin 104. açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Meclis'te resepsiyon düzenlendi.

Konuşmasında Bakan Güler, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Eurofighter konusunda bir görüşme olup olmayacağına dair bir soruya, "Adam döner kesiyor, döner işi bittikten sonra soracağız. Onlarla ilgili gelişmeler devam ediyor" ifadeleriyle yanıt verdi.

Irak ile ortak harekat merkezi

Güler, Irak ile ortak bir harekat merkezi kurulmasıyla ilgili ise şunları söyledi:

Daha çalışacağız. Onlarla beraber ortak çalışacağız, neler yapabiliriz diye. Ondan sonra ortak harekat merkezinin sorumlulukları belli olacak. Şimdi sadece kurulma konusunda iki taraf da ortak karar aldı.

Türk-Yunan ilişkileri

Bakan Güler, Atina'da gerçekleşen Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'na ilişkin soru üzerine ise "Heyet dönünce öğreneceğiz. Ama olumlu. Karşılıklı iyi niyetle yürütülüyor" dedi.

F-16 alımında son durum

ABD'den F-16 savaş uçaklarının alımına ilişkin soru üzerine de Güler, "Konuşuyoruz. Yakında her şeyle ilgili neredeyiz, bütün hepsini öğreneceksiniz. Çalışıyoruz" diye cevap verdi.