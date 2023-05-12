Bakan Kasapoğlu açıkladı: İzmir için planlanan spor yatırımları Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, İzmir'de Karşıyaka ve Göztepe için yapılacak spor tesislerine ilişkin detayları anlattı.

AA & Ensonhaber

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde AK Parti'nin İzmir milletvekili adayı olarak sahaya inen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Karşıyaka ve Göztepe için peş peşe müjdeler verdi.

Karşıyaka tesislerinin birkaç ay içinde temelinin atılması, en geç 1,5 yılda tesislerin açılması hedefleniyor.

Karşıyaka Spor Kulübü'ne tahsis edilen 100 dönümlük araziye, altyapı tesislerinde 5 branşta günde 3 bin çocuk spor yapabilecek. Alanda afet toplanma merkezi, 6 futbol sahası, 3 basketbol salonu, 3 voleybol salonu, 6 tenis kortu ve halka açık 20 dönüm 800 kişilik amfitiyatro ve 3 çocuk parkı yer alacak.

Bakan Kasapoğlu, "İzmir bir spor şehri. Sporcularıyla, sporseverleriyle birbirinden kıymetli insanların şehri İzmir. O yüzden ne dedik? İzmir'in spor markasını, spordaki marka değerini yükselteceğiz. İşte statlarımız, işte salonlarımız, işte diğer imkanlar. Dün İnciraltı'ndaydık. Orada çok özel bir mekanı yine sporla buluşturma adına Göztepe Kulübümüz için başlattık. Önemli bir amatör branş seferberliği başlattık ve bugün Karşıyaka'da aynı seferberliğin diğer bir adımını yapıyoruz. Sporu birkaç branştan ibaret görmüyoruz diyoruz ya işte onun somut örneği bu." diye konuştu.

Göztepe için yapılacak tesisler

Göztepe, 50 yıldır imara kapalı olan İnciraltı'nda Göztepe Spor Kulübü Amatör Branşlar Yerleşkesi adıyla yeni tesislerine kavuşacak.

Tesis projesinde, basketbol, hentbol ve voleybol sporcularının kullanacağı 2 adet balon salon inşa edilecek. Yüzme branşı için portatif olarak olimpik havuz yapılacak. Ampute takımının da kullanacağı 2 adet sentetik sahanın yanı sıra, 2 adet de tenis kortu hizmete açılacak.

Bakan Kasapoğlu, "Burada 2 ana müjdemiz var. İnciraltı İzmir'in en güzel mekanlarından biri. Bugün amatör branşlar yerleşkesi için bir aradayız. Burada pek çok branş ve pek çok başarı için pek çok sporcu yetişecek. Göztepe Spor Kulübümüzün amatör sporlar yerleşkesinin başlangıcını gerçekleştiriyoruz. Göztepe Spor Kulübü hayaline kavuşuyor." diye konuştu.

En kısa zamanda tamamlanacak

Bakan Kasapoğlu, alanda voleybol, basketbol ve hentbol sporcularının ev sahibi olacağını, yeni salonlar, olimpik yüzme havuzu, ampute takımı için sentetik saha, 3 tenis kortu bulunacağını aktararak, yerleşkenin farklı branşlara hizmet edeceğini vurguladı.

Çocuklar için eğlence mekanları da olacağını belirten Kasapoğlu, "Sporcular, gençler ve aileleri için keyifli bir yaşam olanı olacak. Bu mekanın İzmir'imiz, Göztepe ve spor camiamız için hayırlı olmasını diliyorum. En kısa zamanda tamamlamak için birlikte çalışacağız." dedi.