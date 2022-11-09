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    Bakan Kirişci'den baharatta kanserojen madde iddialarıyla ilgili açıklama

    Baharatta kanserojen madde iddialarıyla ilgili konuşan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Bizim ülkemizden bu ürünün ihracatı söz konusu değil” dedi.
    • Haber Merkezi
    • 09.11.2022 - 12:03
    • Güncelleme : 09.11.2022 - 12:20
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    Bakan Kirişci'den baharatta kanserojen madde iddialarıyla ilgili açıklama

    Türkiye'den Singapur'a satılan üç baharat ürününün, içerdiği kanserojen madde nedeniyle piyasadan toplatıldığı iddia edildi.

    Öyle ki, toplatılan ürünlerin Türkiye'deki raflarda yerini koruduğu bile ileri sürüldü.

    İnceleme yapılıyor

    Dün Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan iddialara yönelik bir açıklama geldi.

    Bakanlık, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce konuya ilişkin inceleme yapıldığını duyurdu.

    Singapur'a doğrudan bir ihracat başvurusu yok

    Açıklamada, "Söz konusu firmanın, ülkemizden Singapur'a doğrudan bir ihracat başvurusu bulunmadığı tespit edilmiştir. Öte yandan, iddialarla ilgili, Singapur yetkili otoritesi tarafından, Türkiye'ye henüz resmi bir bildirimde bulunulmamıştır. Firma hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş, ilgili parti-seri nolu ürünler piyasadan toplatılmıştır." denildi.

    Bakan Kirişci den baharatta kanserojen madde iddialarıyla ilgili açıklama #1

    “Bizim ülkemizden bu ürünün ihracatı söz konusu değil”

    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ise bugün katıldığı A Haber canlı yayınında, baharatta kanserojen madde iddiasıyla ilgili konuştu.

    Bakan Kirişci, “Bu konuda yetkili birimimiz var. Düzenli kontroller yapılıyor. 1 milyonun üzerinde kontrol yapılmış. Bu firmaya ait mayıs ve temmuz aylarında sumakla ilgili ürünlerinde bahse konu kimyasallar olduğu için tespit ediliyor ve savcılığa suç duyurusunda bulunuluyor. Yargıya intikal etmiş durumlar var. Bu ülkenin bize herhangi bir şekilde kendi ülkenizin markasında bu çıktı diye resmi başvuruları yok. Bizim ülkemizden bu ürünün ihracatı söz konusu değil.” dedi.


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