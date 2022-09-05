Bakan Koca duyurdu: Aramızda 'kapsam dışı' kalmadı

Üniversite hastaneleri ile aile hekimi ve çalışanlarının da kapsama alınacağını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hepimiz sevinebiliriz. Aramızda 'kapsam dışı' kalmadı" ifadelerini kullandı.

Beyaz Reform sağlıkta adeta bir dönüm noktası oldu...

Geçtiğimiz günlerde 'Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde' değişiklik yapılmasına dair karar, Resmi Gazete’de yayınlanmıştı.

Kararın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından merak edilen soruları cevapladı.

"Kapsam dışı hekim kalmayacak"

Açıklamalarında, sağlıkta "Beyaz Reform" çalışmalarına değinen Bakan Koca, "Aile hekimliği niçin unutuldu?" sorusuna, "Hayır. Bizce 'unutmanın' sözü bile edilmemeli. Her şeyin bir arada yapılmamış olması bazı teknik sebeplere bağlı. Geniş anlamıyla şartların adil hale getirilmesi şeklindeki ilkemiz, yeni adaletsizlikler oluşmasına karşı bir güvencedir. Kapsam dışı hekim kalmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Üniversite hastaneleri ile aile hekimi ve çalışanları da kapsama alınıyor"

Öte yandan önümüzdeki günlerde kamuya geçişlerin daha fazla olacağını belirten Bakan Koca, "Bugüne kadar görülmemiş büyüklükte bir kadro alımı bu yıl yapıyoruz. Kapsam dışı olan üniversite hastaneleri ile aile hekimi ve çalışanları da kapsama alınıyor. Sağlıkta Beyaz Reform'un bir dönüm noktası olacağını hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Müjdeyi duyurdu

Yapılan açıklamaların ardından gözler yeniden Bakan Fahrettin Koca'ya çevrildi. Merak edilen sorunun cevabı ise bugün geldi.

Sosyal medyada hesabından paylaşımda bulunan Koca, "Hepimiz sevinebiliriz. Aramızda 'kapsam dışı' kalmadı." diyerek müjdeyi duyurdu.