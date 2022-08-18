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    Bakan Koca: Engelli statüsünde bin 356 sürekli işçi alınacak

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, engelli statüsünde mülakatsız, noter kurasıyla bin 356 sürekli işçi alınacağını duyurdu. Başvurular için son günün 19 Ağustos olduğu belirtildi.
    • 18.08.2022 - 10:58
    • Güncelleme : 18.08.2022 - 11:17
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    Bakan Koca: Engelli statüsünde bin 356 sürekli işçi alınacak

    Sağlık sektöründeki yenilikler art arda gelmeye devam ediyor.

    Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından istihdam müjdesi verdi.

    Mülakatsız işçi alımı

    Bakanlığa alınacak olan engelli statüsündeki işçilere ilişkin açıklama yapan Bakan Koca, işçi alımının mülakatsız olacağını belitti.

    Öte yandan başvuru için son günün 19 Ağustos olduğu belirtildi.

    Son gün 19 Ağustos

    Noter kurasıyla yapılması planlanan işçi alımıyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    "Merkez ve taşra teşkilatımızda istihdam edilmek üzere, engelli statüsünde 1.356 sürekli işçi alınacak. Alımlar mülakatsız, noter kurasıyla olacak. Başvurular, 19 Ağustosa kadar, https://esube.iskur.gov.tr adresinden yapılıyor. Hayırlı olsun."

    Bakan Koca: Engelli statüsünde bin 356 sürekli işçi alınacak #1

    Bakan Koca: Engelli statüsünde bin 356 sürekli işçi alınacak #2



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