Bakan Koca: Kapsam dışı hekim kalmayacak

Sağlık Bakanı Koca, "Aile hekimlerine ayrım yapılmaksızın, memur maaşına endeksli bir destek ödemesiyle taban maaş artışı sağlanıyor, iş yükü ile orantılı olarak teşvik ödemesi de yapılacak" dedi.

'Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde' değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlandı.

Bugün yayınlanan kararın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Sağlıkta Beyaz Reform

Açıklamalarında, sağlıkta "Beyaz Reform" çalışmalarına değinen Bakan Koca, aile hekimleri ve Aile Sağlığı Merkezi (ASM) çalışanlarının taban ek ödemesi ve teşvik ödemesinden yararlanacağına dikkati çekti.

"Her yıl zam döneminde artacak"

Koca'nın açıklamaları şu şekilde:

"Yönetmelik değişikliğiyle aile hekimlerine, ayrım yapılmaksızın, memur maaşına endeksli bir destek ödemesiyle taban maaş artışı sağlanıyor. Aile hekimlerine iş yükü ile orantılı olarak teşvik ödemesi de yapılacak. Bu teşvik, memur maaşına endeksli olarak, her yıl zam döneminde artacak. Aile sağlığı merkezi çalışanları da hem destek hem teşvik ödemesi alacak." ifadelerini kullandı.

"Kapsam dışı hekim kalmayacak"

Bakan Koca, "Aile hekimliği niçin unutuldu?" sorusuna cevap olarak, "Hayır. Bizce 'unutmanın' sözü bile edilmemeli. Her şeyin bir arada yapılmamış olması bazı teknik sebeplere bağlı. Geniş anlamıyla şartların adil hale getirilmesi şeklindeki ilkemiz, yeni adaletsizlikler oluşmasına karşı bir güvencedir. Kapsam dışı hekim kalmayacak." değerlendirmesinde bulundu.