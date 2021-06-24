Bakan Koca'dan net formül: Maskeler ne zaman çıkacak?

Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm Türkiye'nin merak ettiği "Maskeler ne zaman çıkacak?" sorusuna yanıt verdi. Peki maskeler ne zaman çıkacak?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Koronavirüsle birlikte hayatımıza giren ve salgınla mücadelede büyük önem taşıyan maske kullanımının ne zamana kadar devam edeceği merak ediliyor.

Milyonlarca vatandaş, vaka sayılarında yaşanan ciddi düşüş ve aşılamanın hız kazanmasıyla birlikte maskeler ne zaman çıkacak? sorusuna yanıt ararken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maskelerin çıkarılacağı tarih hakkında bilgi verdi.

Peki maskeler ne zaman çıkacak? İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması...

MASKELER NE ZAMAN ÇIKACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Yoğun aşılama yaptıklarını ve aşının etkisinin de 14 günden sonra oluştuğunu hatırlatan Bakan Koca, maskelerle ilgili sorulan soruya şu şekilde yanıt verdi:

''Aşının etkisiyle yukarı çıkışın baskılandığı kanaatindeyiz. Önümüzdeki dönemde zorunlu olmadıkça kısıtlama yapmak istemiyoruz. Mesafe korunabiliyorsa o durumda maskeyi takmanız gerekmez, kapalı alanda da olabilir bu. Ama mesafenin korunmadığı açık alanlarda da maskeyi takmanız zaten zorunlu oluyor. Aşılamanın en az yüzde 70 olduğu dönemde maskelerden de artık kurtulabiliriz diye düşünüyorum."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılacağını bildirmişti. Ancak maske yasağı ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.