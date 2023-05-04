Bakan Koca'dan Samsun Şehir Hastanesi paylaşımı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kaba inşaatı tamamlanmak üzere olan ve yakında açılışı yapılacak olan Samsun Şehir Hastanesi ile ilgili paylaşım yaptı.

İHA

Sağlık Bakanlığı'nın öz kaynaklarıyla yapılan 900 yataklı Samsun Şehir Hastanesi'nin kaba inşaatı neredeyse tamamlandı.

Dış cephe kaplamaları takılmaya devam eden ve toplamda 234 bin metrekare alana inşa edilen hastane, deprem riskine karşı da bin 20 adet sismik izolatör ile güçlendirildi.

"Samsun Şehir Hastanesi yakında açılıyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hastanenin kısa süre içerisinde hizmete açılacağını belirtti. Bakan Koca yaptığı paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

“Samsun Şehir Hastanesi yakında açılıyor. Toplam yatak kapasitesi bin 103, poliklinik sayısı 320, ameliyathane sayısı 40. Yatak kapasitesinin 223'ü yoğun bakıma, 40'ı diyalize ayrılıyor. Kapalı alan 305 bin 545 metrekare. Diyaliz merkezi, kapsamlı palyatif bakım merkezi, inme merkezi, kemoterapi tedavi ünitesi, kalp merkezi, onkoloji tanı ve tedavi merkezi, organ nakil merkezi, hiperbarik oksijen tedavi merkezi, genetik merkezi gibi ünite ve merkezler hastanemizdeki ileri, önemli imkanlar arasında. Şehir hastaneleriyle gelen sağlık hizmetleri, yapımı hızla devam eden hastaneyle yakında Samsun'da, bugünden hayırlı olsun.”

Bakan Koca, Samsun ve şehir hastanesini tanıtan video da paylaştı.