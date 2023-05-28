DHA

Tarihi bir seçime gidilen Türkiye'de oy sayımı sürüyor...

Son verilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önde götürüyor.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanı Seçimi’nin ikinci turu için Samsun'un İlkadım ilçesine gitti.

Bakan Muş, Ticaret ve Sanayi Odası Ortaokulu'ndaki 1039 nolu sandığa oyunu attı.

277 oyun kullanıldığı sandıktan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 181 oy çıktı.

Kemal Kılıçdaroğlu ise 92 oy aldı.

Sandıktaki 4 oy da geçersiz sayıldı.

“Sandıktan çıkacak olan karara ve milli iradeye saygı duyacağız” diyen Bakan Muş, şunları söylemişti:

Çok sakin, huzur içerisinde bir seçim ve oy kullanma dönemi yaşıyoruz. Daha önceki seçimde milletvekilleri içinde pusula olduğu için oyların sayımı ve dökümü uzun sürdü. Burada tek pusula olduğu için iki aday olduğu için çok uzun süreceğini düşünmüyorum. Gün içerisinde sonuçları alırız, diye düşünüyorum.