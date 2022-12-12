Bakan Muharrem Kasapoğlu: Uluslararası alanda 5.279 madalya kazandık

Milli sporcular, 2022 yılında uluslararası alanda 1780 altın, 1755 gümüş ve 1744 bronz olmak üzere toplamda 5 bin 279 madalya kazandı.

Türkiye, 2022 yılında sporun birçok dalında elde edilen başarılar ile adından söz ettirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye’nin 2022 yılında kazandığı madalya sayılarını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu, milli sporcuların Türkiye’nin 2022 yılında 1.780 altın, 1.755 gümüş ve 1744 bronz olmak üzere toplamda 5 bin 279 madalya kazandığını duyurdu.

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Bakan Kasapoğlu, Türkiye’nin spor tarihine yeni hikayeler yazamaya devam ettiklerini belirterek şu açıklamalarda bulundu:

“Göğsünde ay-yıldızlı formayı taşıyan sporcularımız yeni başarılara imza atmaya, bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Uluslararası alanda, birçok branşta 1.780 altın, 1.755 gümüş, 1.744 bronz olmak üzere toplamda 5 bin 279 madalya kazandık. Bu gurur tablosunun altyapısında inanç var, emek var, alın teri ve de sistemli çalışma var.

“Sporda gerçekleştirmiş olduğumuz hamlelerin meyvelerini hamdolsun toplamaya başladık”

Sporda sürdürülebilir başarı elde etmek için tüm paydaşların gayretleri var. Yeteneği tespit, yeteneği yönlendirme, yeteneğin doğru tesisleşmeyle, antrenman bilimleriyle gelişiminin sağlanması var. 2002'den bu yana sporda gerçekleştirmiş olduğumuz hamlelerin meyvelerini hamdolsun toplamaya başladık."

“Onlar, yeni nesiller için rol model”

Bakan Kasapoğlu, tüm sporcularla iftihar ettiklerini belirterek “Onlar, Ay-yıldızlı bayrağımızı dünyanın bir ucunda göndere çektiren, İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya dinleten, yetişen yeni nesiller için rol model olan evlatlarımız.” dedi.