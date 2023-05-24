Bakan Murat Kurum, Yarısı Bizden kampanyasında başvuru sayısını açıkladı Yarısı Bizden kampanyasına 200 bini aşkın başvuru yapıldığını ifade eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da tüm riskli yapıların dönüşmesini hedeflediklerini söyledi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ensonhaber Gündem Özel programında çok önemli açıklamalarda bulundu.

11 ilde yaşanan acıların bir daha yaşanmasını istemediğini belirten Kurum, Yarısı Bizden kampanyasının başlatıldığını söyledi.

"En büyük dönüşümü başlattık"

İstanbul'da riskli yapıların bir an önce dönüştürülmesinin gerektiğini vurgulayan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

Cumhuriyet tarihinin, dünya şehircilik tarihine geçecek en büyük dönüşüm projesini başlattık. Sayın Cumhurbaşkanımız yarısı bizden dedi, yarısı devletten dedi. Bu kapsamda 2+1 daireleri 750 bin liraya, 3+1 daireleri 900 bin liraya dönüştürüyoruz. TOKİ Başkanlığımızla inşaatları yapacağız. Hızlı bir şekilde ve bu süreçte vatandaşımıza 5 bin 250 lira yardımı, 10 bin 500 lira taşınma yardımı vereceğiz. Aylık 5 bin 750 liradan başlayan 10 yıl vadede ödeyebileceği imkanlarla evini dönüştüreceğiz.

200 binden fazla başvuru yapıldı

Depremlerin ardından büyük bir dönüşümün başlatıldığı İstanbul'da "Yarısı Bizden Kampanyası" ile büyük bir dönüşüme imza atılacak.

200 binden fazla başvurunun yapıldığı projede 5 bin 250 TL kira yardımı ve 10 bin 500 TL taşınma yardımı yapılacak.

Aylık 5 bin 750 TL'den başlayan ödemelerle 10 yıl vade ile vatandaşların evleri dönüştürülecek.