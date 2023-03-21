Bakan Mustafa Varank’tan Kılıçdaroğlu’na partili aday hatırlatması

Türkiye, 14 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçimlerine hazırlanıyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan, böyle bir atmosferde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, daha önceki seçimlerde sert bir dille eleştiri yaptığı bir konuda şimdi aynı şekilde hareket ettiği için bir hatırlatma geldi.
Varank, Kemal Kılıçdaroğlu’nu daha önceki Cumhurbaşkanlığı seçiminde dile getirdiği sözleri yayınladığı Twitter mesajıyla gündeme taşıdı.
"Gerçekten bu kadar ucuz mu?"
Bakan Mustafa Varank, mesajında Kılıçdaroğlu'nun etiketleyerek "Gerçekten bu kadar ucuz mu?" diye seslenerek, CHP Genel Başkanı'nın daha önce dile getirdiği sözleri şöyle paylaştı:
Bir partinin genel Başkanı Cumhurbaşkanı adayı olmamalı. Bir partinin genel başkanı Cumhurbaşkanı adayı olursa velev ki seçildi, nasıl gidecek, namusu ve şerefi üzerine yemin edecek 'ben tarafsız olacağım' diye. Benim namusum ve şerefim bu kadar ucuz mu?