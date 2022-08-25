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    Bakan Nebati: 30 milyar lira tutarındaki icralık borçları tasfiye edeceğiz

    Bakan Nebati: 30 milyar lira tutarındaki icralık borçları tasfiye edeceğiz

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dar gelirli vatandaşlar ile ilgili destek paketine dair açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 25.08.2022 - 00:48
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    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, NTV'de Ahmet Ergen'in programına katılarak önemli açıklamalarda bulunmuştu.

    Bakan Nebati, hükümetin önünde iki önemli proje olduğunu belirterek, dar gelirlileri ilgilendiren konularda üst üste atılan adımları ve destekleri dile getirmişti.

    "Yaklaşık 30 milyar lira tutarındaki icralık borçlarını yakında tasfiye ediyoruz"

    Resmi Twitter hesabından destek paketine dair açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, "Bizler; gencimizin, çiftçimizin, memurumuzun, esnafımızın ve tüm kesimlerimizin nasıl her zaman yanındaysak, icraatlarımızla dar gelirli vatandaşlarımızın da hep yanında olmaya devam ediyor, yaklaşık 30 milyar lira tutarındaki icralık borçlarını yakında tasfiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

    Temel ihtiyaçlara ait sözleşmelerden kaynaklanan borçların bir kısmını devlet karşılayacak

    Destek paketi 6 milyon kişiyi kapsayacak. Böylece 5 milyon ailenin 2 bin liraya kadar olan borcu icradan düşülecek.

    Elektrik, doğalgaz, su gibi temel ihtiyaçlara ait sözleşmelerden kaynaklanan borçlarının bir kısmını devlet karşılayacak.

    Çalışma grubunun, kredi ve kredi kartı borçlarına yoğunlaştığı da düşünülüyor.

    Detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

    Hazırlanan paketin detaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor.

    Bakan Nebati: 30 milyar lira tutarındaki icralık borçları tasfiye edeceğiz #1


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