Bakan Osman Aşkın Bak'tan öğrencilere spor okulları daveti Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, okulların kapanmasıyla tatile çıkacak olan öğrencileri, ücretsiz yararlanabilecekleri GSB Spor Okulları’na davet etti.

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2022–2023 Eğitim Öğretim yılının sona ermesinin ardından tatile çıkacak olan öğrencileri GSB Spor Okulları’na davet eden Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, çocuk ve gençlerin spor aracılığıyla sosyalleşmesini ve spor yapma alışkanlığı kazanmasını çok önemli olduğunu vurguladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çocukların ve gençlerin yaz aylarında vakitlerini daha verimli geçirebilmesi ve sporla tanışmalarını sağlamak amacıyla her yıl düzenlenen GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları 4 Temmuz’da başlıyor.

Daha önceki yıllarda 29 Haziran’da açılışı yapılan GSB Spor Okulları, Kurban Bayram tatili nedeniyle 4 Temmuz’da öğrencilere kapılarını açacak.

05-18 yaş grubundaki çocuk ve gençlerin ücretsiz yararlanabileceği GSB Spor Okulları için kayıtlar yapılmaya başlandı.

Tüm branşlarda yapılacak eğitimlerden yararlanmak isteyen çocuklar ve gençler, Türkiye’nin 81 ilindeki Gençlik ve Spor İl veya İlçe Müdürlüklerine giderek form doldurarak başvuru yapabilecek. GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okullarında eğitimler, bakanlık bünyesinde faal durumda olan tesislerde gerçekleştirilecek.

Serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmelerini istiyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 2022 yılında GSB Spor Okulları’ndan 4 milyon 192 bin 798, GSB Engelsiz Spor Okullarından ise 12 bin 279 çocuk ve gencin faydalandığını belirterek, şunları söyledi:

05-18 yaş grubundaki tüm çocuk ve gençlerimizi GSB Yaz Okullarımıza davet ediyorum. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, onların serbest zamanlarını uzman antrenörler nezaretinde en iyi şekilde değerlendirmelerine imkan sağlamak amacıyla GSB Spor Okullarını açıyoruz. Spor aracılığıyla sosyalleşmelerini ve spor yapma alışkanlığı kazanmalarını çok önemsiyoruz.

"Spor alanları sosyalleşmenin sağlandığı yerlerdir"

Çocukların gelişiminde sporun büyük rol oynadığına dikkati çeken Bakan Bak, şu ifadeleri kullandı: