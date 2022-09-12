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    Bakan Özer: İlk kez eğitim sistemindeki tüm okullara bütçe gönderdik

    2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'na katılan Bakan Özer, "İlk kez bu yapmış olduğumuz bütçe gönderme uygulamasını devam ettireceğiz" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 12.09.2022 - 11:27
    • Güncelleme : 12.09.2022 - 11:41
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    Bakan Özer: İlk kez eğitim sistemindeki tüm okullara bütçe gönderdik

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi'nde 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'nda konuştu.

    Burada yeni eğitim-öğretim yılı kapsamında yapılan yeniliklere değinen Bakan Özer, "Yardımcı kaynak problemini ilk kez çözdük." dedi.

    "3 milyar 750 milyonluk bütçeyi gönderdik"

    Bakan Özer'in açıklamaları şu şekilde:

    "İlk kez eğitim sistemindeki tüm okullara bütçe gönderdik. İstedik ki okullarımız temizlik malzemesini, kırtasiye malsemesini, küçük onarımlarını ve en önemlisi eğitim-öğretim materyallerini, donatımlarını hiç kimseye ihtiyaç duymadan karşılayabilsinler.

    Bu bağlamda tüm okullarımıza 3 milyar 750 milyonluk bütçeyi göndermiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

    Bakan Özer: İlk kez eğitim sistemindeki tüm okullara bütçe gönderdik ViDEO

    Bakan Özer: İlk kez eğitim sistemindeki tüm okullara bütçe gönderdik #1

    "1 milyar 600 milyon hazır bulunuyor"

    İlk kez okul yöneticilerimiz hesaplarını açtıkları zaman, hesaplarında para olduğunu gördüler. Böylece eğitim sistemimizin kronik bir problemi olan kayıt esnasındaki bağış problemini kökünden çözmüş olduk.

    Bu okulların ihtiyacını karşılamaş için göndermiş olduğumuz 3 milyar 750 milyon TL'nin, okullarımız şu ana kadar 2 milyar 150 milyonunu kullanabildi. Hala okullarımızın bütçesinde 1 milyar 600 milyon, okulun ihtiyacının karşılanması için hazır bulunuyor.

    "Bütçe gönderme uygulamasını devam ettireceğiz"

    İstediğimiz evlatlarınızın sağlıklı bir ortamda eğitim alabilmeleri. İstediğimiz, eğitim sisteminde okulumuzun kırtasiye malzemesini karşılayamıyoruz diye velilerden A-4 kağıtlarının alınmaması, boya badana paralarının alınmaması.

    Eğitime bu kadar devasa yatırım yapmış olan bir hükümetin okulların ihtiyacını karşılayamaması mümkün müdür?

    İlk kez bu yapmış olduğumuz bütçe gönderme uygulamasını devam ettireceğiz."

    Bakan Özer: İlk kez eğitim sistemindeki tüm okullara bütçe gönderdik #2


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