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    Bakan Selçuk: Okullar en güvenli zamanda açılacak

    Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Okulların açılması bir toplum sağlığı meselesidir ve bilimsel verilerle hareket etmek ön koşuldur."
    • Haber Merkezi
    • 13.05.2020 - 11:42
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    Bakan Selçuk: Okullar en güvenli zamanda açılacak

    Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Okulların açılması bir toplum sağlığı meselesidir ve bilimsel verilerle hareket etmek ön koşuldur.

    Okullarımız; çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için en güvenli zamanda en güvenli şekilde açılacak. Tarihi, bilimsel veriler söyleyecek."

     

     

     

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