Bakan Selçuk: Okullar en güvenli zamanda açılacak

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Okulların açılması bir toplum sağlığı meselesidir ve bilimsel verilerle hareket etmek ön koşuldur."

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Okulların açılması bir toplum sağlığı meselesidir ve bilimsel verilerle hareket etmek ön koşuldur.

Okullarımız; çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için en güvenli zamanda en güvenli şekilde açılacak. Tarihi, bilimsel veriler söyleyecek."

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