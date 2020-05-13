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- Bakan Selçuk: Okullar en güvenli zamanda açılacak
Bakan Selçuk: Okullar en güvenli zamanda açılacak
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Okulların açılması bir toplum sağlığı meselesidir ve bilimsel verilerle hareket etmek ön koşuldur."
- Haber Merkezi
- 13.05.2020 - 11:42
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Okulların açılması bir toplum sağlığı meselesidir ve bilimsel verilerle hareket etmek ön koşuldur.
Okullarımız; çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için en güvenli zamanda en güvenli şekilde açılacak. Tarihi, bilimsel veriler söyleyecek."