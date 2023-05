Bakan Soylu: Bay Bay Kemal'e Togg'u verelim de arkaya Selo ile Apo'yu mu oturtsun?

İHA

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlere kısa bir süre kaldı.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bu kapsamda seçim çalışmalarına, İstanbul'daki programlarıyla birlikte hız verdi.



Bakan Soylu, önce Esenler’de Turgut Reis Mahallesi’ndeki vatandaşlarla bir araya geldi. Ardından Fatih’te Batman ve Sasonlular ile buluştu.

Programa katılan vatandaşlar, Bakan Soylu’ya yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar ile bir araya gelen Bakan Soylu, sohbet ederek dertlerini dinledi. Ardından vatandaşlara hitapta bulundu. Bakan Soylu, program sonunda ise vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Muhalefete yerli otomobil Togg'dan neden verilmediğini açıklayan Bakan Soylu şöyle konuştu:

Sözlerinin devamında Bakan Soylu şu ifade cümlelerileri kurdu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız beni İçişleri Bakanı olunca çağırdı. Dedi ki 'Süleyman, bu belediyeler, Doğu ve Güneydoğu'daki belediyeler teröre para veriyor' dedi. 'Süleyman, 9 yaşındaki çocukları alıp, bunları dağa getiriyorlar' dedi. 'Süleyman, bunlar burada festivaller yapıyorlar. Çocukların beynini yıkıyorlar ve burada PKK'nın her yerden haraç almasını sağlıyorlar. Bunları derhal görevden alacaksın' hani derler ya, körün istediği bir göz, bana gelmiş iki göz. 2 gün içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatını yerine getirdik. Hepsini derdest ettik aldık. Peki ne oldu? Söyleyeyim. Millet orada hizmetle buluştu. Yolla buluştu. Altyapıyla buluştu. Gençlik merkezleriyle buluştu. Kadın merkezleriyle buluştu. Turizm merkezleriyle buluştu. Devlet her türlü hizmeti yaptı ve hizmetle buluştu. Şimdi Hakkâri'de 26 çocuk tıp fakültesini kazandı. 2019’da sıfırdı. 2018’da sıfırdı. 2017’de sıfırdı. 2016’da sıfırdı. Yüzde 64 buçuk turizm geliri arttı. Yüzde 107 tıp fakültesini kazanan çocukların sayısı arttı."

Mevlanakapı’da Batman Sasonlu’lar ile buluşan bakan Soylu şunları dedi:

“Bazen hizmet önünüzden geçer sadece bakarsınız. Cenabı Allah’ın nasibi olmaz. Biz cenabı Allah'a şükrediyoruz Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderle çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızla araçla Batman'a geçiyoruz. Daha doğrusu helikopterle geldik. Oradan da helikopter pistinden Batman’a geçiyoruz. Cumhurbaşkanımız da ya dört yıldır ya beş yıldır gitmiyor Batman'a. Yani bu Ilısu Barajı'ndan sonra, Batman'da muhteşem bir kalabalık var. Yani çok coşkulu ve çok güçlü bir kalabalık var. Ama her şeyden önemlisi Cumhurbaşkanımız Batman'a girer girmez, Süleyman ben dört yıldır buraya gelmedim ama burası Doğu'nun Paris’i olmuş. Gabar'daki petrol ilk önce Esma Çelik kuyusuna çıktı. Şehit kızımızın kuyusunda. 8 bin dokuz yüz varil taşınıyor. Şimdi çıkan Gabar 1 kuyusundaki petrol 100 bin varil günlük. Yani 8 bin dokuz yüzden yüz bin. Bu şu demektir. Bizim enerji petrol sarfiyatımızın bir bölü onunu karşılayacak. Bu Türkiye için çok önemli. Hayati bir adımın ve hayati bir sürecin başlangıcıdır. Şimdi size bir şey söyleyeyim. Amerika bu ülkede FETÖ'yü şunun için icat etti. İslam'ı ve Müslümanlığı başkalaştırmak, Hristiyanlığa yaklaştırmak için. Çok net. İki. DEAŞ'ı şunun için icat etti. DEAŞ'ı kim icat etti? Afganistan'a karşı El Kaide'yi Amerika çıkarttı. Rusya'ya karşı. Sonra DEAŞ'la yani İŞİD'de El-Kaide'den türedi. Oradan geldi öbür tarafa şimdi onları başka bir yere getirdi. Afganistan hattına getirdi. Orada başka bir tezgah planladı. Şimdi peki onu niçin icat etti? Onu da şunun için icat etti. İslam'dan nefret ettirmek için. Üç. PKK'yı da niçin icat etti? PKK'yı da şunun için icat etti. Doğu ve Güneydoğu İslam'ın Müslümanlığın otağ direğidir. Her zaman böyle olmuştur. Tekrar söylüyorum. Doğu ve Güneydoğu Müslümanlığının otağ direğidir. Her daim de böyle olmuştur. Aynen gelenine bağlıdır, gönlüne bağlıdır, atasına bağlıdır. Taziyesine bağlıdır. Akrabasına bağlıdır. O bağı koparmak herkesi tekilleştirmek ve orada dini İslam'a zarar verebilmek için PKK gibi bir terör örgütünü icat etti.”