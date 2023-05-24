Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zeytindalı Harekatı'ndaki kararlılığını anlattı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zeytindalı Harekatı'ndaki kararlılığını anlatarak, "Cumhurbaşkanımız, ‘Ben sabah Afrin’e gireceğim o teröristleri oradan temizleyeceğim benimle gelen gelsin’ dedi. Ve teröristler temizlendi." dedi.

İHA

İstanbul'da, şehit ve gazi aileleriyle düzenlenen programa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

Bakırköy’de düzenlenen programa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu da iştirak etti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program Bakan Soylu’nun konuşmasıyla devam etti. Program sonunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya annesi ve kendisinin bulunduğu tablo hediye edildi.

"Afrin'e girersek, 'Amerika mühimmatımızı keser, Kanada kamera vermez, Almanya leopar tanklarını kullandırmaz' dediler"

Bakan Soylu, programda yaptığı konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili bir anısını da anlattı.

Zeytindalı Harekatı öncesinde yaşadıklarını anlatan Bakan Soylu şunları söyledi:

"Ben çok iyi hatırlıyorum. Zeytindalı Harekatından önceydi. Milli güvenlik kurulundaydık. Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgi verirlerken dediler ki ‘eğer biz Afrin'e girersek Amerika bizim mühimmatımızı keser’. Dediler ki ‘eğer biz Afrin'e girersek Kanada bizim insansız hava araçlarımızın kamerasını vermez’. Dediler ki ‘eğer biz Afrin'e girersek Almanya bize leopar tanklarını kullandırmaz’.

"Cumhurbaşkanımız, 'Almanya'nın leopar tankı, Amerika'nın mühimmatı, Kanada'nın kamerası varsa benim de Allah'ım var’ dedi"

Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: