Bakan Soylu duyurdu: Hakkari'de turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi PKK'nın sözde komutanı olan turuncu kategorideki teröristin etkisiz hale getirilmesiyle Hakkari'nin Alandüz Bölgesi de teröristten temizlendi..

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Kahraman Mehmetçik, terörle mücadelesini başarıyla sürdürüyor.

Türkiye'nin gündeminde terörü çıkarmakta kararlı olan güvenlik güçleri yurt içi, sınır hattı ve sınır ötesinde hain teröristlere nefes aldırmıyor.

Bu kapsamda başlatılan operasyonlarla artık terör örgütü PKK üyeleri için güvenli bir yer yok.

Bölücü terör örgütünün sözde yönetici kadrolarını hedef alan Türk askeri, etkisiz hale getirilenler listesine her geçen gün bir yenisini daha ekliyor.

Son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mehmetçik'in bir başarısını daha duyurdu.

Turuncu listedeki bir teröriste daha çizik atıldı

Hakkari'nin Alandüz Bölgesi'nin de teröristten temizlendiğini vurgulayan Bakan Soylu, PKK'nın sözde komutanı turuncu kategorideki teröristin de etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

"Kahramanlarımızın ellerine sağlık"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

PKK’nın sözde komutanı, Turuncu Kategorideki terörist, saklandığı mağaraya yapılan operasyonda çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi. Kahramanlarımızın eline sağlık"

'Teröristin Alişer intikam' kod adlı Emrah Arpak olduğu öğrenildi

Öte yandan etkisiz hale getirilen teröristin, Hakkari Dağlıca-Alandüz sözde CİLO bölge sorumlusu, 'Alişer intikam' kod adlı Emrah Arpak olduğu ortaya çıktı.