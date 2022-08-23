İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Allah'ın izniyle Cumhuriyet'in 100'üncü yılı, inanıyoruz ki kahramanlarımız sayesinde Gabar, Cudi, Ağrı, Van tertemiz olacak." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Törende konuşma yapan Bakan Soylu, terörle mücadeleye değinerek milletin asayişte büyük gurur yaşadığını ifade etti.

Milletin umudu güvenlik güçleri

Mezun öğrencilerden mesleklerinin hakkını vermesini isteyen Soylu, herhangi bir saldırıyla karşı karşıya kaldığı zaman milletin umudunun güvenlik güçleri olduğunu kaydetti.

"Gabar, Cudi, Ağrı Van tertemiz olacak"

Terörden temizlenen Tendürek'in, Amanoslar'ın yanı sıra temizlenmesi planlanan bölgeler için de konuşan Bakan Soylu, "Cumhuriyet'in 100'üncü yılı, inanıyoruz ki kahramanlarımız sayesinde Gabar, Cudi, Ağrı, Van tertemiz olacak” dedi.

Bakan Soylu: Gabar, Cudi, Ağrı, Van tertemiz olacak ViDEO

100 yılın Türkiye'si

İHA'nın aktarımına göre; öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, eğitimden sağlığa, savunma sanayisinden ulaştırmaya kadar 100 yılın altyapısını ve 100 yılın Türkiye'sini hazırladığını söyledi.

"Halkımızın 7/24 yanında olacağız"

Törende Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de konuştu.

Son terörist etkisiz hale alınıncaya kadar operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edeceklerinin altını çizen Çetin, "Milletimizin güvencesi ve istikbalimizin teminatı üstün nitelikli subay ve astsubay yetiştiren Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nde disiplinli bir çalışma neticesinde sabır ve fedakarlık örneği göstererek başarı sağlayan bu genç subay ve astsubaylar şerefle taşıyacakları rütbelerini bugün taktılar. Bizler, yalnız emniyet ve asayişi sağlayan kolluk kuvveti olarak değil, görev yaptığımız yerlerde, yeri geldiğinde kimsesizlerin kimsesi olarak vatandaşlarımızı destekleyen, yardım eden, öğreten ve yol gösteren bir kolluk kuvveti olarak da halkımızın 7/24 yanında, yakınında ve yardımında olacağız” şeklinde konuştu.