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    Bakan Soylu: Gaziantep'teki anons maksadını aşmış bir ilan

    Gaziantep'te camilerden yapılan operasyon anonsları hakkında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ne sokağa çıkma yasağı var ne başka bir şey söz konusu" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 17.08.2022 - 02:01
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    Bakan Soylu: Gaziantep'teki anons maksadını aşmış bir ilan

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin merkez üssü Gölcük'te deprem şehitlerini anma etkinliğine katıldı.

    Bakan Soylu, etkinliğin ardından bir gazetecinin Gaziantep'te camilerden yapılan anonslara ilişkin sorusu üzerine şunları söyledi:

    "Zannediyorum maksadını aşmış bir ilan yapılmış"

    "Vali Bey ile biraz önce konuştuk. Sokağa çıkma yasağı falan söz konusu değil. Sadece ufak bir uyarı söz konusu olacakmış, zannediyorum maksadını aşmış bir ilan yapılmış. Ne sokağa çıkma yasağı var ne başka bir şey söz konusu. Bu tip işlerde buradaki kamu görevlilerine de ikazım soğukkanlı olmalarıdır. Oradaki kamu görevlilerini de tenkit ettiğimi söylemek istiyorum."

    Bakan Soylu: Gaziantep teki anons maksadını aşmış bir ilan #1

    "Kamu görevlileriyle ilgili soruşturma açılmıştır"

     

    Bakan Soylu: Gaziantep teki anons maksadını aşmış bir ilan #2


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