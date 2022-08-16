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- Bakan Soylu: İki terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Soylu: İki terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Soylu, Eren Abluka-32 Operasyonu kapsamında biri turuncu, diğeri gri kategoride aranan iki teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
- 16.08.2022 - 11:49
- Güncelleme : 16.08.2022 - 12:07
Teröristler tek tek sarı torbaya giriyor.
Kahraman Mehmetçik, yurdun dört bir yanında terörle mücadelesini sürdüyor.
Türkiye'de terörü bitirmekte kararlı olan güvenlik güçleri, son olarak Eren Abluka-32 operasyonu kapsamında teröristlerin sığınakları tespit edildi.
2 terörist etkisiz hale getirildi
Konuya ilişkin olarak açıklama, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi.
Soylu, bölgedeki 2 teröristin etkisiz hale getirilmesiyle Tendürek Dağı'nın tamamen temizlendiğini duyurdu.
"Biri turuncu ve biri gri terörist daha sarı torbada"
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"TENDÜREK TERTEMİZ. Ülkemize ve Milletimize güzel bir haberimiz var: Kahraman evlatlarımız, Eren Abluka-32 Operasyonu'nda; bir terör yuvasındaki son 2 teröristi daha etkisiz hale getirerek, tamamen temizledi. BİR TURUNCU ve BİR GRİ TERÖRİST daha SARI TORBADA"