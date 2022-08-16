Bakan Soylu: İki terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Soylu, Eren Abluka-32 Operasyonu kapsamında biri turuncu, diğeri gri kategoride aranan iki teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Teröristler tek tek sarı torbaya giriyor.

Kahraman Mehmetçik, yurdun dört bir yanında terörle mücadelesini sürdüyor.

Türkiye'de terörü bitirmekte kararlı olan güvenlik güçleri, son olarak Eren Abluka-32 operasyonu kapsamında teröristlerin sığınakları tespit edildi.

2 terörist etkisiz hale getirildi

Konuya ilişkin olarak açıklama, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi.

Soylu, bölgedeki 2 teröristin etkisiz hale getirilmesiyle Tendürek Dağı'nın tamamen temizlendiğini duyurdu.

"Biri turuncu ve biri gri terörist daha sarı torbada"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TENDÜREK TERTEMİZ. Ülkemize ve Milletimize güzel bir haberimiz var: Kahraman evlatlarımız, Eren Abluka-32 Operasyonu'nda; bir terör yuvasındaki son 2 teröristi daha etkisiz hale getirerek, tamamen temizledi. BİR TURUNCU ve BİR GRİ TERÖRİST daha SARI TORBADA"