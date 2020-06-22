İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'daki selde kaybolan Derya'nın aranmasına devam edildiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bekir Pakdemirli, Bursa'daki sel felaketinin yaşandığı Dudaklı Mahallesi'ne giderek incelemelerde bulundu.

Bakan Soylu ve Bakan Pakdemirli incelemelerin ardından selin yaşandığı bölgede açıklamalarda bulundu.

"1 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

Bakan Soylu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Dün akşam saat 19.00 itibarıyla şiddetlenen yağışta, burada bir vatandaşımız Kader kızımız hayatını kaybetti. Biraz sonra da cenazesini kılacağız. Diğer tarafta da aynı aileden 4'ü baba-kız ve torun olmak üzere; 4'ü dereye kapıldı ve aynı zamanda da 4'ü bulundu. Ancak bir tanesindeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.





"TÜM EKİPLERİMİZ ÇALIŞIYOR"

İlk etapta arama kurtarma ekiplerimiz müdahale ettiler. Ardından JAK timleri ve AFAD ekiplerinin arama kurtarma ekipleri geldi.

İnsansız keşif uçaklarımız, ekiplerimiz aramalara devam ediyor. Hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Tüm ekiplerimiz çalışmaktadır. Hem de yaraların sarılması için gerekli adımlar atılmaktadır."





"1 MİLYON LİRAYA YAKIN DESTEK VERİLECEK"

Bakan Pakdemirli de, "Herkes sahada, zarar gören köyler için çalışma yapılıyor. 1 milyon TL'ye yakın destek vereceğiz" dedi.

Meteorolojik uyarılara dikkat edilmesi gerektiğini belirten Bakan Pakdemirli, "Dere yataklarında hala riskli bölgeler var. Asla ve asla dere yataklarında yerleşim, ev cinsinde birşey olmamalı" dedi.

Bakan Soylu: Sel bölgesinde aramalar devam ediyor