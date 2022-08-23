Silivri'de partililerle bir araya gelen Süleyman Soylu "Yargılanacaksınız" sözlerine yanıt vererek, "Beni yargılayacaksın Apo'yu, Selo'yu serbest bırakacaksın" ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığının başlattığı "Yüz Yüze 100 Gün" projesi hız kesmeden devam ediyor.

İstanbul'un dört bir yanında yürütülen proje kapsamında bakanlar ve milletvekilleri, çeşitli ziyaretler gerçekleştirmeye devam ediyor.

Son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, proje çerçevesinde Silivri’de partililerle bir araya geldi.

Bakan Soylu’ya AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Kabaktepe eşlik etti.

"Apo’yu serbest bırakacaksın, Selo’yu serbest bırakacaksın"

Konuşmasında muhalefet milletvekillerinin 'Yargılanacaksınız' sözlerine atıfta bulunan Bakan Soylu, "Niye yargılanacağız. Yargıladınız zaten Adnan Menderes’i siz astınız. Adnan Menderes’i CHP kadroları ve İnönü’nün kendisi astırmıştır. Ona o darbeyi yapanların hiçbir zaman gücü yetmez. Amerika ile Avrupa ile ortak bir şekilde astırdılar. Tamam kardeşim beni yargılayacaksın kimi serbest bırakacaksın. Apo’yu serbest bırakacaksın, Selo’yu serbest bırakacaksın. Beni yargılayacaksın ne yapacaksın İHA ile SİHA’ları kullanmayacaksın, etrafındaki coğrafyaya sessiz kalacaksın. Türkiye’nin bugüne kadar ne büyük kalkınma hamlesi varsa hepsini geri alıp Türkiye’yi geçmişe mahkum, Amerikan başkanı ayak ayak üstüne atarken benim başbakanımın yanında o fotoğrafının durduğu tablo ile karşı karşıya bırakacaksın.

Bakan Soylu: Türkiye’yi mahkum bir Türkiye haline getirmek istiyorlar VİDEO







"Türkiye kim ki Ayasofya’yı ibadete açabilir"

Yargılayacaksın da PKK’yı, KCK’yı, PYD’yi hem etrafımızdaki coğrafyaya, hem de Türkiye’ye hakim etmeye çalışacaksın. Yargılayacaksın da büyükelçilerin talimat verdiği talimatları birebir yerine getireceksin. Esas yapmak istedikleri bu Türkiye nasıl bu kadar büyür, nasıl bu kadar üretim yapabilir. Bu Türkiye nasıl Doğu Akdeniz’e gelir. Biz onay vermeden Doğu Akdeniz’de nasıl kendi haklarını arayabilir. Türkiye kim ki bizim yıllarca baskı koyarak Ayasofya’yı ibadete buluşturmadığımız hali ortadan kaldırır ve Ayasofya’yı ibadete açabilir. Kim bu Türkiye. Elbette bizi yargılamak isteyenler 21 yıldır Türkiye’yi iktidara taşıyan bu anlayışı yargılamak istiyorlar. Bizi yargılamak isteyenler etrafımızdaki coğrafyada süklüm püklüm bir Türkiye istedikleri için bunu sağlamak istiyorlar.

Esas yapmak istedikleri ’getirtip şu gıda krizini çözer misin diye’ yalvardıkları Türkiye’yi mahkum bir Türkiye haline getirmek istiyorlar." şeklinde konuştu.

"Millet İttifakı'nda masanın altında başkaları var üstünde başkaları var"

İHA'nın aktarımına göre; Cumhur İttifakı'nın sadece seçim kazanılsın diye bir araya gelmiş bir siyasi oluşum olmadığını vurgulayan Bakan Soylu, "Tarihimizin medeniyetimizi değerlerimizin hamuru ile yoğurulmuş ve tarihin içerisinden gelen bize emanet bırakılan bütün mirasa sahip çıkan aynı zamanda geleceği kucaklayan bir anlayışın ta kendisidir. Millet İttifakı'nda ise masanın altında başkaları var üstünde başkaları var. Büyükelçiler başka metin yazarlar, kendileri başka metin yazarlar. Galip gelen büyükelçi metinleri olur. Bütün bunu gerçekleştirirken bizim yerli ve millilik anlayışımız devam eder, onlar da da dışarı el açan anlayış devam eder. Siyaset şöyledir. Kimin doğru söylediğini, kimin samimi olduğunu, kimin gayret gösterdiğini elbette millet anlar." diye konuştu.