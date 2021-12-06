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    Süleyman Soylu, Van depremi hakkında açıklama yaptı

    Tuşba ilçesinde yaşanan 4.9 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yapan Süleyman Soylu, herhangi olumsuz bir durumun yaşanmadığını bildirdi.
    • İHA
    • 06.12.2021 - 09:09
    • Güncelleme : 06.12.2021 - 09:48
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    Süleyman Soylu, Van depremi hakkında açıklama yaptı

    Van'ın Tuşba ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem hakkında açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olumsuz bir durum yaşanmadığını açıkladı.

    "SAHA TARAMASI DEVAM ETMEKTEDİR"

    Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Van’da, saat 00.46’da gerçekleşen 4.9 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine intikal eden herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz tarafından saha taraması devam etmektedir. Vanımıza ve hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

    Süleyman Soylu, Van depremi hakkında açıklama yaptı #1


    Süleyman Soylu, Van depremi hakkında açıklama yaptı #2

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