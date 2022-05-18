Bakan Vahit Kirişci Azerbaycan'da fuara katıldı

Azerbaycan'da 15. Caspian Tarım ve Gıda Fuarı'nın açılışına katılan Vahit Kirişci, işgalden kurtulan topraklarda yapılacak faaliyetlere Türkiye'nin destek vereceğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bir dizi temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da 15. Caspian Tarım ve Gıda Fuarı'nın açılışına katıldı.

Vahit Kirişci; Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev, Gıda Güvenliği Ajansı Başkanı Goşgar Tehmezli, Tarım Bakanı İnam Kerimov ve İsrail Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Oded Forel ile birlikte fuarı gezdi ve yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamalarda bulunan Kirişci, Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarda yapılacak tarımsal faaliyetlere Türkiye'nin katkılar sunacağını bildirdi.

"Kardeşlerimize destek vereceğiz"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Gerek bitkisel üretim gerekse de hayvansal üretim konusunda buralarda faaliyetlerin yapılması lazım. Tarım alanlarının işlenmesi, tarım alanlarına suyun verilmesinin, tohumun ekiminin, ürünün hasadının buradaki kardeşlerimize gösterilmesi ve öğretilmesi lazım." dedi.

Kirişci, 30 yıl boyunca topraklarından uzak kalan insanların geri döndüklerinde gündelik hayatlarını sürdürebilecekleri bir faaliyetin olması gerektiğini, burada da tarımın ön plana çıktığını belirterek, şöyle dedi:

"Bu topraklar bereketli topraklardır"

"Bu topraklar bereketli ve verimli topraklardır. Yıllardan beri herhangi faaliyet yürütülmedi o topraklarda. Dost ve kardeş Azerbaycan'ın ilgili bakanlıklarıyla o toprakların tarımsal anlamda yeniden imarıyla ilgili uygulayacağımız projeler var. " ifadelerini kullandı.

AA'nın haberine göre, dünyanın 24 ülkesinden 449 şirketin yer aldığı fuarda 54 Türk firması da kendi ürünlerini tanıttı.