Bakan Vahit Kirişci: Hayvan barınakları için ormanlardan yer vereceğiz

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yerel yönetimlere hayvan barınağı kurmaları için orman alanlarından yer vereceklerini, pilot uygulamayı İstanbul'da başlattıklarını açıkladı.

Türkiye'de son dönemde sık sık yaşanan köpek saldırıları, hükümeti harekete geçirdi.

"Sahipsiz hayvanların yeri sokaklar değil, barınaklardır." diyerek, en büyük görevin belediyelere düştüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı çalışmalara başladı.

“İstanbul'un barınak sorununu gidereceğiz”

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün akşam gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilere açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye, çalışmaların ne aşamada olduğu soruldu.

DHA'da yer alan habere göre hayvan barınakları ile ilgili İstanbul Valiliği ile çalışma başlattıklarını belirten Bakan Kirişci, “Hayvan barınakları konusunda yer yoksunluğu söz konusu. Bu barınakların doğal hayata yakın olması da gerekiyor. Biz, ormanlarımızdan yer vermeyi planlıyoruz. Yerel yönetimlere ormanlık alanlardan yer vererek İstanbul'un barınak sorununu gidereceğiz.

“Netice alabilirsek, diğer iller için de benzer yol izleyeceğiz”

Bir derneğe ya da gönüllere veremeyiz; ama belediyelere yer verebiliriz. İstanbul'un 39 ilçesi için 30'ar dekarlık yerleri yerel yönetimlerin doğal hayvan barınağı olarak kullanmalarını sağlayacağız. Süreci valiliğimiz takip ediyor. İstanbul'da pilot uygulama olarak başlattık. Eğer karşılığı olursa ve bundan olumlu netice alabilirsek diğer iller için de benzer yol izleyeceğiz.” dedi.

Akademisyenlerin görüşü alınacak

Bakan Kirişci, ilerleyen günlerde şehirlerde sahipsiz hayvan popülasyonunun artışıyla ilgili çalıştay düzenleyeceklerini de ifade ederek, "Bu çalıştayda akademisyenlerin, uzmanların görüşlerini alacağız ve bir yol haritası belirleyeceğiz." diye konuştu.