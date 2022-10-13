Vedat Bilgin: EYT düzenlemesi bütün sorunları aşacak

EYT'liler hakkında açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Çalışmalarda sona gelindi" dedi.

EYT'ye ilişkin hükümetten önemli açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Milyonlarca çalışan ve emekli olmayı bekleyenler aralık ayını bekliyor.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) ev sahipliğinde düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu'nda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"Bütün sorunları aşacak"

Bakan Vedat Bilgin, EYT ile ilgili düzenlemenin bütün sorunları aşmaya dönük ve kapsamlı olacağını bildirdi.

"Çalışmalarda sona gelindi"

Aralık ayı başında sorunların çözüleceğini belirten Vedat Bilgin, "Çalışma hayatında insanların kafalarındaki sorunları, endişeleri gidecerek şeffaf düzenleme. EYT ve asgari ücret bekleyenler memnun olacak." diye konuştu.

Çalışmalarında sona yaklaşılan EYT düzenlemesine göre çalışanlar ve dar gelirliler ile ilgili 3 önemli gelişme söz konusu olacak.

İlk etapta 1.5 milyon kişi emekli olacak. 1999 yılından önce işe başlayan, 25 yılını dolduran erkeklerle, 20 yılını dolduran kadınlar yaş koşulu aranmaksızın emekli olabilecek.