Bakan Yanık, Sosyal ve Ekonomik Destek ödemelerinin yatırıldığını duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için bu ay toplam 328 milyon 311 bin 460 lira yatırıldığını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleriyle ilgili açıklama yaptı.

Bakan Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için her ay düzenli olarak yapılan ödemeler kapsamında bu ay toplam 328 milyon 311 bin 460 lira yatırıldığını açıkladı.

Bakan Yanık tarafından yapılan yazılı açıklamada, aile bütünlüğünün korunması, çocukların temel ihtiyaçlarının ve okul masraflarının karşılanması amacıyla, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik SED hizmeti sunulduğunu belirtti.

Her çocuk için ortalama 2 bin lira destek veriliyor

Yapılan destek sayesinde çocukların ailelerinin yanında büyümesini sağladıklarını vurgulayan Yanık, SED'den yararlanan her çocuk için aylık ortalama 2 bin 337 lira destek verildiğini kaydetti.

Toplam 328 milyon 311 bin 460 lira

Bakan Yanık, "SED'den yararlanan çocuklarımız için ailelerin hesaplarına Ağustos 2022 ödemesi olarak toplam 328 milyon 311 bin 460 lira yatırdık." bilgisini paylaştı.

146 bin çocuk yararlanıyor

AA2nın aktarımına göre; Bakan Derya Yanık, SED hizmetinden Ağustos 2022 itibarıyla yaklaşık 146 bin çocuğun yararlandığını belirtti.