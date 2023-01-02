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    Bakan Yanık: Ulaşım destek programı üst limit tutarı 750 TL

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ailesinden farklı ilde eğitim gören öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanmasına yönelik destek programında üst limit tutarnın 750 TL olduğunu bildirdi.
    • 02.01.2023 - 11:21
    • Güncelleme : 02.01.2023 - 11:31
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    Bakan Yanık: Ulaşım destek programı üst limit tutarı 750 TL

    Son aylarda artan ulaşım ücretleri sonrasında ailesinden ayrı yaşayan öğrencilere ulaşım destek programı kararının son noktasına gelindi.

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ailesinden farklı ilde eğitim gören öğrencilerin şehirler arası ulaşım giderlerinin karşılanmasına yönelik destek programının başlatıldığını açıkladı.

    Bakan Yanık, öğrencilere yönelik başlatılan ulaşım yardımı programı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

    Program ilk defa uygulanacak

    Bakan Yanık, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan ilk, orta ve yükseköğretim öğrencileri için hayata geçirilen ulaşım giderlerinin karşılanmasına yönelik destek programının ilk defa uygulanacağını belirtti.

    "Üst limit tutarı 750 TL"

    Bakan Yanık, "Sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan yaklaşık 400 bin ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencimiz için ulaşım giderlerinin karşılanmasına yönelik destek programımız başlıyor. Bunun için yaklaşık 300 milyon TL bütçe ayırdık. Öğrencilerimize 2023 yılı için vereceğimiz desteğin üst limit tutarı 750 TL.

    Bu destek programı ile öğrencilerimizin yılda 2 defa gidiş-dönüş ulaşım giderleri karşılanacak. Söz konusu program ile ailesinden farklı bir ilde eğitim gören ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerimizin şehirlerarası ulaşım giderlerine destek olacağız." dedi.

    Bakan Yanık: Ulaşım destek programı üst limit tutarı 750 TL #1

    Başvuru yapılmalı

    Bakan Yanık, başvuruların, öğrenci veya ailesi tarafından öğrencilerin ailelerinin ikametgah adresinde yer alan ilgili sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına yapılması gerektiğini söyledi.

    "Onlara katkı sağlamayı sürdüreceğiz"

    DHA'nın haberine göre, sosyal yardım faydalanıcısı vatandaşın ayrım gözetmeksizin desteğe ihtiyaç duydukları her an yanlarında olduklarını kaydeden Bakan Yanık, "Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin eğitim hayatlarına daha rahat devam edebilmeleri için bütün tedbirleri almaya devam ediyoruz. Öğrencilerimiz bizim geleceğimizdir. Bu programımız ile öğrencilerimize ve ailelerine destek olmayı ve onlara katkı sağlamayı sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.


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