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    Bakanlar arasında orman yangınlarıyla ilgili toplantı yapıldı

    Manavgat ilçesinde orman yangınları devam ederken, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı arasında toplantı gerçekleşti.
    • AA
    • 30.07.2021 - 23:07
    • Güncelleme : 30.07.2021 - 23:15
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    Bakanlar arasında orman yangınlarıyla ilgili toplantı yapıldı

    Günlerdir süren yangınlarla mücadele kapsamında yoğun saatler yaşanıyor.

    Türkiye'deki yangınlarla ilgili son durum değerlendirilmesi yapmak üzere bakanların katılımıyla Antalya'da koordinasyon toplantısı düzenlendi.

    DURUMLAR DEĞERLENDİRİLDİ

    Manavgat ilçesindeki Afet Koordinasyon Merkezi'nde bölgeye giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum arasında yapılan toplantıda, yangınlarla ilgili son durum değerlendirmesi yapıldı.

    Bakanlar arasında orman yangınlarıyla ilgili toplantı yapıldı #1

    Bakanlar arasında orman yangınlarıyla ilgili toplantı yapıldı #2

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