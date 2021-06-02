'Müzik susmasın' desteği: Müzisyenlere 3000 TL destek başvurusu nasıl yapılır?

Kültür ve Turizm Bakanlığı, müzik emekçilerine tek seferde 3000 TL destek yapılacağını duyurdu. Bunun üzerine müzik emekçileri, 3 bin TL destek başvurusu nasıl yapılır? sorusunu gündeme taşıdı.

Koronavirüs salgınının yayılımını önlemek amacıyla hayata geçirilen kısıtlamalar, pek çok meslek dalını olduğu gibi çalışma alanlarının kapalı olmasından dolayı müzik emekçilerini de olumsuz etkiledi.

Müzik emekçilerinin mağduriyetinin giderilmesi için destek talep edilirken Kültür ve Turizm Bakanlığı, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama ile müzik emekçilerine yapılacak desteği duyurdu.

Bunun üzerine müzik emekçileri, 3 bin TL destek başvurularının nasıl yapılacağını ve ne zaman ödeneceğini araştırmaya başladı.

Peki 3 bin TL müzik emekçileri desteği başvurusu nasıl yapılır, kimlere ne zaman verilecek? İşte müzik emekçilerine 3 bin TL desteği hakkında bilgiler...

MÜZİK EMEKÇİLERİNE 3000 TL DESTEK NE ZAMAN VERİLECEK?

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yaptığı açıklamada, "Müzik Susmasın" sloganıyla müzik emekçilerine 3 bin lira destek verileceğini belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın konuyla ilgili tam açıklaması şu şekilde:

"Müzik emekçilerimiz için 'Müzik Susmasın' sloganıyla başlattığımız proje desteği Haziran ayında tek seferde 3 bin TL ödemeyle devam ediyor. Toplam destek miktarını yaklaşık 250 milyon TL'ye ulaştırmış olacağız."

Müzik emekçilerine verilen 3000 TL destek ödemesi başvurularının nasıl yapılacağına ilişkin henüz detaylı bilgi verilmedi. Açıklama geldiğinde haberde yer alacak.